Deniz yerine ters istikamete giden yavru carettalar vatandaşlar tarafından toplanıp denize bırakıldı Alanya’da caretta carettalar yönünü şaşırdı

Antalya'da yumurtadan çıkan caretta caretta yavruları, yönlerini şaşırdı. Deniz yerine karaya yönelen yavruları fark eden bir işletmeci, caretta carettaları kasayla taşıyıp denize bırakmaya çalıştı.

Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi’nde bulunan İncekum Plajı'nda, yumurtadan çıkan caretta caretta yavruları yoğun ışık sebebiyle yollarını şaşırıp deniz yerine ters istikamete yöneldi. Durumu fark eden işletmeci Recep Erdoğan, yavru carettaları tek tek toplayıp bir kasanın içine koyup suya ulaştırmaya çalıştı. Dalgaların hemen dibine bırakılan caretta carettaların yine deniz yerine ters istikamete gitmeye çalışmaları dikkat çekti.

Bir kafede oturduğu sırada sahilde bir gariplik olduğunu fark ettiğini söyleyen Erdoğan, “Denizden yukarıya doğru bir şeyler geldiğini gördük. Önce köpekler havladı biz de meraklandık. Baktığımızda kumun üzerinde bir sürü yavru caretta caretta gördük. Onları topladık, sayıları çoktu. Fark etmemiş olsak akşam köpekler, sabah kargalar onlara zarar verebilirdi. Daha önce de yavru carettaların bu şekilde telef olduğuna şahit olduk" dedi.

Uzmanlar, vatandaşların iyi niyetli yardım çabalarına rağmen hassas canlılar olan caretta caretta yavrularının denizle buluşturulmasının kırmızı ışık kullanılarak uzmanlar eşliğinde yapılmasının doğru olacağını hatırlattı.

ANTALYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

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