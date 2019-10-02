Kemer'de konser veren Timati'ye sahnede kızı eşlik etti

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'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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ANTALYA'nın Kemer ilçesinde konser veren ünlü Rus şarkıcı Timati'ye sahnede 5 yaşındaki kızı Alice eşlik etti.

Rus şarkıcı Timati, Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de konser verdi. Timati'yi sahnede minik kızı Alice yalnız bırakmadı. Sahnede sevilen şarkılarını söyleyen Timati'ye kızı Alice de danslarıyla eşlik etti. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Timati'nin konseri için otel müşterileri alanı tamamen doldururken, özellikle Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan ve Belarus'tan gelen turistler cep telefonlarıyla konserden görüntü ve fotoğraf çekti.



ANTALYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

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