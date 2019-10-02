Alanya’da 45 mahalleye 7 kilometre yeni hat

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya Hizmet Birimi, Alanya’nın 45 mahallesinde farklı metrajlarda toplam 7 kilometre uzunluğunda yeni içme suyu hattı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya Hizmet Birim ekibi, Alanya’da eskiyen ya da küçük olması nedeniyle basınca dayanamayarak sürekli arızalanan hatları yeniliyor. Bu kapsamda Alanya’nın 102 mahallesinde çalışmalarını sürdüren Alanya ASAT ekibi, 45 mahallede farklı metrajlarda toplam 7 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattını yenileme çalışmalarını tamamladı.

Alanya ASAT, içme suyu hattı yenileme çalışmalarını tamamladığı yerlerde son iki ayda bakım ve onarım kapsamında 11 kilometre asfalt da yaptı.

ANTALYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

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