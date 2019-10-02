CUTLER Projesi 6’ıncı değerlendirme toplantısı başladı CUTLER Projesi'nde odak nokta Düden Çayı ve Şelalesi olarak belirlendi

Antalya, Antwerp, Cork ve Selanik şehirlerinin pilot şehir olarak dahil olduğu CUTLER Projesi’nin 6’ıncı toplantısı, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Projenin odak noktası Düden Çayı ve Şelalesi olarak belirlendi. Büyükşehir Genel Sekreteri Cansel Tuncer, CUTLER Platformu kapsamında Düden Şelalesi'nin niteliği ve etkin kullanımının sağlanması konusunda yürütülen çalışmaların büyük bir şans olduğunu söyledi.



Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen CUTLER Projesi 6’ıncı değerlendirme toplantısı, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Belçika ve İrlanda’dan 24 yabancı uzmanın katılımıyla başladı. Avrupa Komisyonu tarafından Akıllı Şehirler ve Toplumlar Programı kapsamında yürütülen CUTLER Projesi, “ İçerisinden su geçen dayanıklı kentler oluşturma” fikri ve amacıyla 2018'in ocak ayından bu yana yürütülüyor.



Araştırma ve veri değerlendirmesi yapılacak projenin odak noktası Antalya özelinde Düden Çayı ve Şelalesi olarak belirlendi. Proje, bilimsel yöntemler ve inovasyon teknikleri kullanılarak yapılan ölçümlerden de yararlanarak, içerisinde su öğesi bulunan kentlerde, (nehir, göl, deniz vb.) bu alanın ekolojik yapıyı tamamen koruyarak halkın kullanımına dahil edilebileceği yenilikçi politikalar oluşturmayı hedefliyor.



“Düden hak ettiği turizm gelirine ulaşacak”

CUTLER Proje toplantısının açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Antalya’nın Dünya'nın en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğuna dikkat çekti. Turizm için önemli bir kentte yöneticilik yapmanın büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirdiğini ifade eden Tuncer, “Amacımız tarihimizin ve doğal mirasımızın etkin kullanımını sağlayarak, sürdürülebilirliğini gelecek nesillere aktarabilmektir. CUTLER Platformu kapsamında, Antalya merkezinin turizm noktaları içerisinde önemli yer taşıyan Düden Şelalesi'nin niteliği ve etkin kullanımının sağlanması konusunda yürütülen çalışmaları büyük bir şans olarak görmekteyiz. Düden Rekreasyon Alanı yaşamakta olduğu sorunları aşacak ve hak ettiği ziyaretçi sayısına ve turizm gelirine ulaşacaktır” diye konuştu.



ANTALYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

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