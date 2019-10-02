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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “YÖREX Türkiye’nin markası”

İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde bu yıl 10'uncusu 2327 Ekim tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) destek verdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, YÖREX'in Türkiye'nin markası haline geldiğini belirterek, "Antalya Ticaret Borsamız bu fikri geliştirdi, ulusal bir marka haline getirdi" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “YÖREX Türkiye’nin markası”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde bu yıl 10’uncusu 2327 Ekim tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı’na (YÖREX) destek verdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, YÖREX’in Türkiye’nin markası haline geldiğini belirterek, “Antalya Ticaret Borsamız bu fikri geliştirdi, ulusal bir marka haline getirdi” dedi.

TOBB’un Anadolu’yu buluşturan YÖREX’e başından beri inandığını ve destek verdiğini bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, YÖREX'in ilk yılında 42, geçen yıl ise 72 ili bir araya getirdiğine dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, "10’uncu yılında ise YÖREX’e tüm illerin katılımının yanı sıra ziyaretçi sayında da rekor bekleniyor. YÖREX Anadolu’nun ruhu, kimliği, tüm renklerini bir araya getiren büyük bir organizasyon. 10 bin metrekare alanda Türkiye’nin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine gelen katılımcılar, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yan yana duruyor. Ben de her yıl katılarak burada Türkiye turu yapıyorum. Her defasında nasıl daha fazla büyüdüğünü, daha fazla nasıl geliştiğine de bizzat şahitlik ediyorum” diye konuştu.

“YÖREX bize bu imkanı sunuyor”
12 bin yıllık geçmişiyle onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu’nun, binlerce yöresel ürünü barındırdığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Bu değerlerimizi tanıtıp pazarlayamazsak, ekonomiye kazandıramazsak hiçbir kıymeti yok. Artık insanlar yerel ve doğal ürünleri tercih ediyor. Bunun için de daha fazla para ödüyorlar. İşte YÖREX bize bu imkanı sunuyor. Üreticimize ve müteşebbisimize yeni fırsatlar açıyor” diye konuştu.

“YÖREX’le milli değerlerimize sahip çıkıyor”
YÖREX’in “bize ait olanı tüketelim” mantığıyla milli değerlere sahip çıkan bir organizasyon olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kültürümüzü, el emeği göz nuru ürünlerimizi çocuklarımıza öğretmek en büyük sorumluluğumuz. YÖREX’le milli değerlerimize sahip çıkıyor, yerel kalkınmaya destek oluyoruz. Bizde Odalarımız ve Borsalarımızla birlikte yöresel değerlerin coğrafi işaretini alarak bunların katma değerini artırıyor, ticari değer kazandırıyoruz. Ayrıca üreticilerle perakendecileri bir araya getirerek yerel ürünlerin ülke çapında pazarlanmasına ve satılmasını yardımcı oluyoruz. Dolayısıyla bu önemli organizasyona tüm kamu kurumlarımızın da buraya destek olmalarını bekliyoruz” dedi.
Oda ve borsaların YÖREX’e sahip çıkarak, markalaşmasında büyük emeği olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Oda borsalarımız sayesinde bu işin ülke çapında tanıtımı ve yayılması sağlandı” dedi.
Yöresel ürünlerde kadın emeğinin büyük olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, “YÖREX’te giderek artan şekilde kadın girişimcileri görüyoruz. Buraya en çok kadınlar sahip çıkıyor, yerel kalkınmaya öncülük ediyorlar. Kadın girişimcilerimizle iftihar ediyorum” diye konuştu.

ANTALYA

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:27
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  • İKİNDİ 16:12
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