Geyikçi, sanayi esnafıyla bir araya geldi

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Turunçova sanayi esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi.
Finike Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı programına Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Turunçova Esnaf ve Kefalet Başkanı Salih Ertuğ, Turunçova Mahalle Muhtarı Hüseyin Altıntaş ve sanayi esnafı katıldı.
Esnafın isteklerini ve şikayetlerini dinlediklerini ifade eden geyikçi, yapabilecekleri konuları planladıklarını söyledi.
Geyikçi, “Bizler her zaman ekmeğini taştan çıkaran esnafımızın, hemşehrilerimizin yanındayız. Ziyaretlerimiz düzenli olarak devam edecek, misafirperverlikleri için tüm esnaflarımıza teşekkür ederim” dedi.
ANTALYA
02 Ekim 2019 Çarşamba
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