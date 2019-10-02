Geyikçi, sanayi esnafıyla bir araya geldi

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Turunçova sanayi esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi.

Finike Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı programına Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Turunçova Esnaf ve Kefalet Başkanı Salih Ertuğ, Turunçova Mahalle Muhtarı Hüseyin Altıntaş ve sanayi esnafı katıldı.

Esnafın isteklerini ve şikayetlerini dinlediklerini ifade eden geyikçi, yapabilecekleri konuları planladıklarını söyledi.

Geyikçi, “Bizler her zaman ekmeğini taştan çıkaran esnafımızın, hemşehrilerimizin yanındayız. Ziyaretlerimiz düzenli olarak devam edecek, misafirperverlikleri için tüm esnaflarımıza teşekkür ederim” dedi.

ANTALYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

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