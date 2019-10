Bakan Selçuk’tan geçici işçileri sevindirecek haber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: “Geçici işçi kardeşlerimizin 2019 yılında çalışma sürelerini uzattık”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Geçici işçi kardeşlerimizin 2019 yılında çalışma sürelerini uzattık. Emekçi kardeşlerimiz ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun” dedi. Söz konusu sürenin 9 ay 29 gün olduğu öğrenildi.

Antalya’nın Kemer ilçesinde Tarımİş Sendikası Yönetici ve Temsilci Eğitim Semineri’ne katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, tarım, emek, sendika, iş ve işçi hakları söz konusu olduğunda meseleye mutlaka biraz daha geriden bakılması gerektiğini söyledi. Alın terinin artık insanlığın en önemli ortak değerlerinden biri haline geldiğine vurgu yapan Selçuk, “Bu değer ışığında bizler; işçi ve işveren sendikalarımızla sosyal diyaloğu geliştirmeyi bir görev biliyoruz. İnsan onurunu ve iş verimliliğini çalışma hayatının iki temel esası olarak kabul ediyoruz. Birini diğerine feda etmeden dengeli ve gerçekçi bir yaklaşım izliyoruz” dedi.

Sendikaları önemsediklerini vurgulayan Bakan Selçuk, üretim ile alın terini, sermaye ile emeği, kazanç ile hakkaniyeti her zaman birlikte ele aldıklarını ifade etti. Selçuk, “Batı toplumlarının henüz bir buçuk asır önce önemsemeye başladığı bu kavramlar. Bizim kültürümüzde binlerce yıldır ehemmiyetini koruyor. Biz bu değerleri ve çalışma anlayışını çalışma hayatı içinde kökleştirmiş bir geleneğe sahibiz. Ahilik Teşkilatıyla, bugün bile dünyaya örnek olacak bir örgütlenme modelini kurmuşuz. Hükümet olarak, bizim 17 yıldır izlediğimiz politikaların ruhunda bu sosyal ve kültürel değerler yatıyor. Bunun sonucu olarak, bugün, sendikal hayatımız, hiçbir dönemde olmadığı kadar gelişti ve çeşitlilik kazandı” diye konuştu.



Hükümet olarak işçiler için gerekli adımları attıklarını anımsatan Selçuk, şunları söyledi:

“2003’te İş Kanunumuzu ILO sözleşmeleri ve AB normlarına uygun olarak yeniden düzenledik. 2002’den önce hiçbir iktidarın cesaret edemediği 1983 yılında yapılan düzenlemelerin getirdiği kısıtlamaları ortadan kaldırdık. 2009’da 1 Mayıs’ı işçilerimize “Emek ve Dayanışma Günü” olarak ilan eden yine biz olduk. Askeri darbe sonucu oluşmuş sendikal mevzuatımızı, uluslararası standartlara uygun olarak, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile 2012’de yeniden düzenledik. Sendikaya üyelikte eDevlet Sistemi’ne geçerek sivil örgütlenme ve sendikalaşmayı kolaylaştırıcı önemli bir adım daha attık. Bugün herhangi bir sendikaya üye olan yaklaşık 2 milyon işçi kardeşimiz var. Sendikalaşma oranı açısından da iyiye doğru gidişi görmek mümkün. 2013’te yüzde 9 olan işçilerin sendikalaşma oranı, bugün Ocak ayı itibariyle yüzde 14’e yükseldi.”

Bakan Selçuk, emeğe, üretkenliğe ve özveriye her anlamda sahip çıktıklarını belirtip, bu anlayışla çalışanlarını hakkını, hukukunu her mecrada savunmaya gayret ettiklerinin altını çizdi. Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçtiğimiz yıl itibariyle, 40 yılı aşkın bir süredir çalışma hayatımızın en mühim meselelerden birisi olan taşerona kadro mevzunu çözüme kavuşturarak, tarihin tozlu raflarına kaldırdık. Kamuda çalışan alt işveren işçilerimizin sürekli işçi olarak istihdam edilmelerini sağladık. Yine bu yılın başında işçilerimizi koruma mekanizması görevi gören asgari ücret miktarlarımızda ciddi bir artış sağladık. İşçi ve işveren taraflarımızın ortak mutabakatı ve istişarelerimiz neticesinde; 2019 yılı asgari ücretimizi net 2 bin 020 lira olarak tespit ettik.

Aldığımız tüm kararlarda istişare mekanizmasını işleterek hareket ettik. Bu anlamda, yarım asrı aşkın bir süredir tarım sektöründe hizmet veren Tarımİş Sendikası’na desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum.”

Türkiye’nin tarımsal üretimde son 17 yılda önemli ilerlemeler gösterdiğini söyleyen Selçuk, “Tarımsal ihracatımızda da rakamlar son derece pozitif. Mevsimlik Tarım İşçileri Projesiyle, çalışma koşullarını iyileştirmenin gayretini veriyoruz. Tarım sektöründeki istihdam imkanlarını, iş gücünün niteliğini, uyum yeteneğini ve katma değeri artıracak adımları atıyoruz.20192020 yıllarını kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmelerinin Çerçeve Anlaşma Protokolünü imzaladık. Toplu İş Sözleşmesi sürecimiz, sosyal diyalog mekanizmalarının işleyiş sürecini tam anlamıyla ortaya koyan bir süreç oldu. 2019 yılı için kamu işçimize enflasyon beklentisinin çok üzerinde bir oranda zam verdik” diye konuştu.

“İşçimizi hiçbir zaman ezdirmedik, ezdirmeyiz” diyerek sözlerini devam ettiren Bakan Selçuk, toplu iş sözleşmesinde geçici işçiler için verilen sözün yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Selçuk, “Hamdolsun sözümüzü tuttuk. Geçici işçi kardeşlerimizin 2019 yılında çalışma sürelerini uzattık. Emekçi kardeşlerimiz ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Söz konusu sürenin 9 ay 29 gün olduğu belirtildi.

Seminere, Bakan Selçuk'un babası ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, Antalya Valisi Münir Karaloğlu da katıldı.

ANTALYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:48

YATSI 20:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.