Otel lojmanında intihar etti

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'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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ANTALYA'da babasının rahatsızlığı nedeniyle bunalıma giren Ali D. (22), çalıştığı otelin lojmanında kendini asarak, yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde 5 yıldızlı bir otelin lojmanında meydana geldi. Otelde çalışan ve iddiaya göre babasının rahatsızlığı yüzünden bunalıma giren Ali D.'den haber alamayan yakınları, otel lojmanında kaldığı yere baktı. Ali D.'yi asılı halde bulan arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali D.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ali D.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



ANTALYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

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