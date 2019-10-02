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Antalya’da yaya geçitlerinde güvenlik nöbeti etkinliği Kent protokolü ellerinde dövizlerle yaya ...

İHA

Antalya'da 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği düzenlendi. Antalya protokolü öğrenciler eşliğinde ellerinde dövizlerle trafikte yaya önceliğine dikkat çekti.

Antalya’da yaya geçitlerinde güvenlik nöbeti etkinliği Kent protokolü ellerinde dövizlerle yaya geçidinden geçerek yaya güvenliğine dikkat çekti İl genelindeki uygulamaya 2 bin polis katıldı

Antalya’da ‘Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz’ etkinliği düzenlendi. Antalya protokolü öğrenciler eşliğinde ellerinde dövizlerle trafikte yaya önceliğine dikkat çekti.
İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Öncelik hayatın öncelik yayanın’ sloganıyla 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan etmesinin ardından, bu kez yaya güvenliğine dikkat çekmek amacıyla ‘Yaya güvenliğinin bekçisiyiz’ etkinliği gerçekleştirdi. Başta okullar olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının önündeki yaya geçitlerinde düzenlenen etkinliklerde sürücüler trafikte yaya önceliği noktasında uyarıldı.
Antalya’da Konyaaltı Caddesi Barboros İlkokulu karşısından düzenlenen yaya geçidi nöbeti etkinliğine, Antalya Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Vekili Hakan Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri öğrencilerle birlikte yaya geçidinden ellerinde‘ Öncelik hayatın öncelik yayanın’, ‘ Yaya geçidi nöbeti’, ‘Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz’’ Yavaşla hayat çıkabilir’ dövizleriyle geçerek, trafikte önceliğin yayalar olduğunu dikkat çekti.
Öğrenciler ayrıca ellerindeki bilgilendirici broşürleri trafik polisleriyle birlikte sürücülere dağıttı.
Ali Taşkın Balaban, Antalya’da sürücülerin yaya önceliğine uyduğunu belirterek, “ Bu bilinci kazanamayan sürücülerimizde var. Duyarlılığı arttırmak için buradayız. Herkes trafikte önceliği yayalara uygulasın. Cezalarda var, umarım tüm sürücülerimiz olgunluk içinde kurallara uyarlar” dedi.

"İnsan hayatı her şeyden önemli"
Bedensel engelli Tahsin Dağlı, trafikte önceliğin yayalara verilmesinin çok önemli olduğunu bildirdi. Yeni engellilerin oluşmaması için bu etkinliğe katıldığını dile getiren Dağlı, “ Yaya öncelikli kent çalışmalarına katkı veriyoruz. Sürücülerde aslında bir yayadır. Yada sürücülerde kendi sağlıkları için dikkatli olmak zorundalar. Yaya geçidine geldiği zaman sürücülerin durması gerekiyor. İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Bu farkındalıkla engellilik sebeplerinden birini önleyebiliriz inşallah.” dedi.
Öğrencilerden Ela Bozdağ, sürücüleri trafikte yayalara yol vermesini ve kazaların olmamasını istedi.

ANTALYA

02 Ekim 2019 Çarşamba

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