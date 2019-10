Altınova spor sahası hizmete açıldı

Kepez Belediyesi’nin Altınova Düden Mahallesi’nde 15 bin 430 metre kare alan üzerine inşa ettiği semt spor sahası törenle hizmete açıldı.



Altınova Düden Mahallesi’nde yapımı tamamlanan semt spor sahası törenle hizmete açıldı. Açılışa Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“Önce insan, önce çocuk, önce gençlik”

Kepez’e 23’ncü semt spor sahasını kazandırdıklarına değinen Başkan Tütüncü,”Açılışımız Altınova'ya, gençlere, çocuklarımıza hayırlı olsun. Yıllardır Kepez Belediyesi olarak, bürokratı, meclis üyesi, iktidarı ve muhalefeti tek bir şey söyledi; ‘Kepez bir gençlik ilçesi olsun, Kepez bir eğitim şehri olsun, Kepez bir kültür ve sanat şehri olsun. Bütün bunlarla Kepez'e yepyeni bir vizyon, yepyeni bir şehir kimliği gelmiş olsun.’ Bugün yapmış olduğumuz açılış, sabah gerçekleştirdiğimiz Fen Lisesi ziyaretimizdeki büyük iftiharımız, idiallerimizi bir bir gerçekleştirdiğimizin ayan beyan göstergesidir. Bu şehrin geleceği, çocukları adına mutlu oluyorum. Biz bir tek şey için övünüyoruz. Önce insan, önce çocuk, önce gençlik, önce eğitim diyen bir belediye olduk. İşte bizim farkımız bu “ dedi.



“Sorunları imar planlarıyla çözdük”

Altınova'nın 45 yıldır devam eden imar problemine de değinen Tütüncü, “Bunu çözmek bize nasip oldu. EXPO 2016 Bulvarı. Bu bulvar bölgeye hayat veren yeni bir can damarı oldu. Dile kolay, tam 50 trilyonluk bir yatırımdı. Eğer kamulaştırma yapılsaydı, 2015 rakamlarıyla buraya tam 120 milyon liralık bir yatırım yapılması gerekliydi. Biz ne yaptık; İmarla çözdük burayı. 45 metrelik koridoru bambaşka bir can damarı haline getirmek için çalıştık. Emsallerle, imarla ilgili önümüze çıkmadık engel kalmadı. 10 buçuk yılda tam 3 kez yeni baştan imar çalışmaları yapmak suretiyle 45 yıldır devam eden Altınova’nın sorunlarını söz verdik ve çözdük“ dedi.



Cemevi temeli atılacak

Türkiye'nin en güzel Cemevleri’nden birisini de Altınova’ya kazandıracaklarını belirten Tütüncü, “Alevi kardeşlerimize cemevi kazandıracağız. İhale tamamlandı, temel atma aşamasına gelindi. Heyecanla temel atmayı gerçekleştireceğiz. Belediyemiz camide yapıyor, cemevi de yapıyor, çocuklarımıza spor alanları da yapıyor, Fen Lisesi’de yapıyor, Sosyal Bilimler Lisesi’de yapıyor. Hayatın her alanında sizlerle birlikteyiz. İnsan odaklı projeleri bir bir geliştirmeye, hemşehrilerimize destek olmaya, Kepezi geleceğe taşımaya, ortak bir çabayla yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



Semt Spor Sahası’nda neler var?

Düden Mahallesi’nde 15 bin 430 metre kare alan üzerine inşa edilen semt spor sahasının içinde futbol ve basketbol sahaları, açık hava fitness aletleri, spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları, masalar, banklar, çatılı kamelyalar yer alıyor.



