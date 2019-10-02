Kullandığı traktörün altında kaldı: 1 ölü

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Antalya’nın Serik ilçesinde topladığı kışlık odunu eve getirirken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün traktörde bulunan oğlunun ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Serik ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cafer Akman oğluyla birlikte kışlık odun toplamak için Akçapınar Mahallesi’ne geldi. Baba oğul odunları traktöre yükleyip, dönüş yoluna geçtikleri sırada traktörün devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada, elektrik aksamı nedeniyle traktör kısa süreli alev aldı. Kazayı gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevleri söndürürken, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktörün altında kalan Cafer Akman’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Akman’ın ağır yaralanan oğlu ise hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

ANTALYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

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