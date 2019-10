Bülent Korkmaz: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, şampiyonluk yaşamış büyük bir camiaya karşı zor bir maç oynayacaklarını belirterek, "Her maçı kazanmak için oynuyoruz bu maçı da kazanmak istiyoruz. Rakipten fazla koşan daha fazla mücadele eden takım olmak zorundayız. İyi futbol, iyi oyun oynamak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında cuma günü deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak Antalyaspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Bülent Korkmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında iyi oynayıp kazandıkları için mutlu olduklarına değinen Korkmaz, gol yemeden maçı kazanmanın kendileri açısından çok güzel olduğunu belirtti. Fenerbahçe karşısında zor maç oynayacaklarına değinen Korkmaz, Gustavo ile Charles'in hafif sakatlığı bulunduğunu dile getirdi.

"HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNUYORUZ"

Oyuncularının maça kendilerini iyi hazırlayacağına inandığını vurgulayan Korkmaz, "Şampiyonluk yaşamış büyük bir camiaya karşı oynayacağız. Kendi evinde 2530 dakika baskılı oynayan bir takım. Biz de bu baskıyı hissedeceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe aynı oyunu devam ettirecek. Biz de iyi hazırlanıyoruz. Moral motivasyonumuz iyi durumda. Savunma olarak önlemimiz alacağız ve hücum çıkışlarında neler yapabileceğimizi çalışacağız. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bu maçı da kazanmak istiyoruz. Rakipten fazla koşan, daha fazla mücadele ede takım olmak zorundayız. İyi futbol, iyi oyun oynamak istiyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bülent Korkmaz'ın açıklamaları



ANTALYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:48

YATSI 20:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.