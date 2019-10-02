Kardeşine doğum günü hediyesi 'adalet' istedi

ANTALYA'da, motosiklet sürücüsü kardeşi Satılmış Fırat'a(24) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Gökhan Gökkuyas'ın tahliye edilmesine isyan eden abla Burcu Kınayman, "Kardeşimin doğum günü olan bu gün, ona bir hediye alamadım. Fırat için bir tek hediye istiyorum, o da adalet" dedi.

Geçen 28 Ocak akşamı Gazi Bulvarı yan yolda meydana gelen kazada, aşçı yardımcısı Satılmış Fırat'ın kullandığı motosiklete, Gökhan Gökkuyas'ın yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan ve başındaki kask çıkan Fırat, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan Gökkuyas, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gökhan Gökkuyas, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 3 Mayıs günü görülen duruşmasında 3 yıl 4 ay hapse mahkum edildi. Kararla birlikte cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak, tahliye edildi.

EŞİ ERKEN DOĞUM YAPTI

Satılmış Fırat'ın hamile eşi Cansu Fırat, tahliye kararı üzerine fenalaşarak, hastaneye kaldırıldı. Erken doğum yapan acılı eş, 'Asya' adını verdiği kız çocuğunu dünyaya getirdi. Satılmış Fırat'ın ablası, ağız ve diş sağlığı teknikeri Burcu Kınayman ise kararı temyiz etti.

BUGÜN DOĞUM GÜNÜ

Bugün doğum günü olan Satılmış Fırat'ın ablası Burcu Kınayman, annesi Satı Gedik ve yakınlarını trafik kazasında kaybedenler ile birlikte Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi Attalos Heykeli önünde biraraya gelerek, suçlu bulunan sürücülerin serbest bırakılmalarına tepki gösterdi. Cansu Fırat'ın 5 aylık kızı Asya Fırat ile katıldığı protestoya katılanlar, Satılmış Fırat'ın fotoğrafının basılı olduğu tişört giydi. Cansu Fırat'ın eşinin fotoğraflarına karanfil bıraktığı protestoda basın açıklaması yapan abla, kardeşinin yaşasaydı bugün 25 yaşında olacağını belirterek, "Kardeşimin doğum gününde ona istediği saati, yakışacak gömleği alamıyorum. Onun fotoğraflarına karanfil bırakıyorum ve 'trafik canavarı olmayın' diye bağırıyorum. Fırat için tek bir hediye istiyorum, o da adalet" dedi.

Kardeşinin alkolik bir canavara kurban gittiğini ileri süren Kınayman, şöyle konuştu:

"Bizler, kaza mantığının kaldırılmasını, trafik terörüne son verilmesini, caydırıcı cezalar gelmesini sağlamak amacı ile tek yürek olduk. Ceza hukukunun en temel amaçlarından biri olan caydırıcılığın amacına uygun hale getirilmesi, kazanın meşrulaştırılmaması, yeni kazalara davet çıkartılmaması üzerine çalışmalar yapılması gözler önündedir. Alkol ile işlenen tüm trafik cinayetlerinde olası kast hükümleri uygulanması değerlendirilmelidir. Amerika'da ölümlü kaza sayısı yılda 30 iken ülkemizde 8 bindir. Bu yasa değişmediği, caydırıcılık gelmediği, katiller tutuklanmadığı sürece bu oran artmaya devam edecektir."



ANTALYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:48

YATSI 20:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.