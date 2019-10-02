5 aylık bebekle en acı anma Ablanın 5 aylık yeğeniyle adalet arayışı Alkollü araç sürücüsünün kurbanı olan 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Satılmış Fırat, doğum gününde ailesi tarafından 5 aylık bebeğiyle birlikte anıldı Aile doğum gününde çocuklarının fotoğraflarının bulunduğu masaya çiçekler bıraktı Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı

Antalya'da bebeğini göremeden alkollü araç sürücüsünün kurbanı olan 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Satılmış Fırat, doğum gününde ailesi tarafından 5 aylık bebeğiyle birlikte anıldı. Son duruşmada sürücünün tahliye edilmesine tepki gösteren aile konuyu istinaf mahkemesine taşıdı.

28 Ocak’ta Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde G.G, kullandığı otomobille Gazi Bulvarı yan yolda motosikletle ilerleyen 24 yaşındaki Satılmış Fırat'a çarptı. Özel hastaneye kaldırılan Fırat, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan sürücü gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis tutanağı ve hastane raporlarında hem otomobil sürücüsünün hem de ölen Satılmış Fırat'ın alkollü oldukları belirlendi. Bilirkişi raporuna göre, şerit ihlali yaptığı belirlenen otomobil sürücüsü kusurlu bulundu. Son görülen ikinci duruşmada sürücü tahliye edildi. Aile ise konuyu önce istinaf mahkemesine taşıdı. Aile, sonuç alamazsa davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürecek.

Fırat ailesi çocuklarının ölümüne neden olan sürücünün tahliye edilmesine, Satılmış Fırat’ın doğum gününde düzenledikleri anma etkinliğiyle tepki gösterdi. Saat Kulesi Attolos Heykeli önünde düzenlenen etkinliğe Satılmış Fırat’ın eşi Cansu Fırat, annesi Satı Gedik, abla Burcu Kınaybay, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Burcu Kınaybay, kardeşinin fotoğraflarının yer aldığı masaya çiçekler bıraktı. 5 aylık kızı Asya ile anma programına katılan Cansu Fırat, büyük üzüntü yaşadı.



"Tahliye edildi"

‘Trafik canavarlarının hayattan kopardığı 78 bin can içim adalet’ pankartının asıldığı etkinlikte konuşan diş teknisyeni abla Burcu Kınayman, kardeşini doğum gününde anmanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi. Kardeşinin 28 Ocak 2019 günü ölüme terk edildiğini dile getiren Kınayman, “Kardeşime gelip çarpan şahıs, ölüme terk eden katil şu an sokakta. Bugün burada yaptığımız miting sevdiklerimizi geri getirmeyecek, kimse burada bizim gibi miting yapmasın diye biz buradayız. Yasa değişsin, caydırıcılık gelsin ki başka Burcular, Fıratlar için savaşmasın diye buradayız. Kardeşimin katili en alt sınırdan ceza verilerek tahliye edildi. Kardeşimin eşi tahliye kararına dayanamayarak o gün doğum yaptı. O katil kardeşimi öldürdü” dedi.



"Adalet istiyorum"

Kardeşinin baba olmasına kısa süre kala trafik terörüne kurban gittiğini belirten Kınayman, “Bugün kardeşimin doğum günü istediği saati, ona çok yakışacak gömleği alamadım, burada fotoğraflarına karanfil bırakıyor ve trafik canavarı olmayın diye bağırıyorum. Fırat için adalet istiyorum. Kardeşimin doğum gününde adalet istiyorum" diye konuştu.



Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışma anları saniye saniye kaydedildi.

ANTALYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

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