Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Selçuk: “2050 yılında nüfusumuzun 5’te 1’i 65 yaş üzerinde olacak” Aile, Çalışma ve Sosyal ...

İHA

Antalya'da 60 yaş üstü Tazelenme Üniversitesinin 20192020 Akademik Açılış Töreni'ne katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nüfusumuzun yaklaşık 5'te 1'i 65 yaş üzerinde olacak. Bu açıdan yaşlılık, giderek daha önemli, daha baskın bir sosyal gerçeğe dönüşüyor" dedi.

Bakan Selçuk: “2050 yılında nüfusumuzun 5’te 1’i 65 yaş üzerinde olacak” Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: “2018 yılındaki 65 yaş üzeri nüfusun yüzde 8,8, bu rakamın 2023 senesinde yüzler 10’lara, 2050 senesinde ise yüzde 21’e ulaşacak” “Bu açıdan yaşlılık, giderek daha önemli, daha baskın bir sosyal gerçeğe dönüşüyor” "Önümüzdeki dönemde Genel Müdürlüğümüz ve YÖK ile beraber, bu tazelenme üniversitelerini inşallah tüm üniversitelerimizde yaygınlaştıracağız"

Antalya’da 60 yaş üstü Tazelenme Üniversitesinin 20192020 Akademik Açılış Töreni’ne katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nüfusumuzun yaklaşık 5’te 1’i 65 yaş üzerinde olacak. Bu açıdan yaşlılık, giderek daha önemli, daha baskın bir sosyal gerçeğe dönüşüyor” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan 60 yaş üstü Tazelenme Üniversitesinin 20192020 Akademik Açılış Töreni’ne katıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, öğretim üyeleri ve Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı açılışta konuşan Bakan Selçuk, yaşlı nüfusun dünyada ve Türkiye’de artışta olduğunu söyledi.

“Nüfusumuzun yaklaşık 5’te 1’i 65 yaş üzerinde olacak”
Dünya nüfusunun yüzde 9’unun 65 yaş üzerinde olduğunu, bu oranın 2050 senesinde yüzde 16’ya kadar çıkmasının beklendiğine vurgu yapan Bakan Selçuk, Türkiye’de de 2018 yılındaki 65 yaş üzeri nüfusun yüzde 8,8 olduğunu, bu rakamın 2023 senesinde yüzler 10’lara, 2050 senesinde ise yüzde 21’e ulaşacağını kaydetti. Bakan Selçuk, “Nüfusumuzun yaklaşık 5’te 1’i 65 yaş üzerinde olacak. Bu açıdan yaşlılık, giderek daha önemli, daha baskın bir sosyal gerçeğe dönüşüyor. Bizler Bakanlık olarak, toplumda aktif ve sağlıklı yaşlanmanın sayısını artırmak için çalışmalar yapıyoruz, gerekli önlemleri alıyoruz. Birinci önceliğimiz; toplumda yaşlı ve gençlerimiz tüm aile bireylerimizin aile ortamında beraber olabilmesi. Bu yüzden büyüklerimizin bulunduğu yerde ve ortamda desteklemeyi birinci önceliğimiz olarak görüyoruz. Bizim kültürümüz açısından, büyüklerin varlığı, bağlı olduğu ailenin temel direği ve köküdür” diye konuştu.
Sosyal yardım ve bakım hizmetlerinde aile odaklı çalışmalara birinci öncelik verdiklerini ifade eden Bakan Selçuk, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlara yaşlılık aylığı bağlandığını anımsattı.

168 bin yaşlıya evde bakım desteği
Bugün itibariyle 168 bin yaşlıya ailesinin yanında evde bakım desteği sağladıklarını kaydeden Selçuk, “Belediyelerimiz ile işbirliğinde, koruyucu önleyici bir işlev de üstlenen Yaşlı Destek Programı'nı (YADES) yaygınlaştırıyoruz. Böylece yaşlılarımızın evde bakım ile gündüzlü bakım hizmetlerini destekleyerek, özellikle biyopsikososyal bakıma ihtiyacı olanların yaşamlarının kolaylaştırılmasını hedefliyoruz” dedi.

“Yaşlılar için ne yapabiliriz kaygısıyla çalışıyoruz”
Bakan Selçuk, huzurevleriyle sosyal güvencesi olan ya da olmayan tüm yaşlılara hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını dile getirerek, “2002 yılında 63 Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerimizde 5 bin kadar yaşlıya hizmet verilirken, bugün kamu ve özel dahil toplam yaklaşık 34 bin kapasiteli 406 kuruluşta yaşlılarımız hizmet alıyor. Huzurevlerimizde gündüz bakım hizmeti de sunuyoruz. Bugün itibariyle 17 ilde gündüz bakım hizmeti sunan toplam 27 kuruluşumuz var. Bu sene sonuna kadar gündüz bakım merkezlerinin bütün illere yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ailelerimizin hac, umre gibi uzun dönemli seyahatlerinde veya vefat gibi durumlarda gözleri arkada kalmadan gönül rahatlığıyla seyahate çıksın istiyoruz. Baktıkları yaşlı büyüklerimizi yatılı kuruluşlarımızda bir yıl içinde 45 güne kadar misafir ediyoruz. Yine büyüklerimize yönelik olarak; Yaşlı Yaşam Evleri modelini geliştirdik. Yaşlı Yaşam Evlerinin Türkiye genelindeki sayısı şu an itibariyle 32’ye çıktı. Kısacası biz yaşlılarımız için daha fazla neler yapabiliriz, daha iyisini nasıl başarabiliriz kaygısıyla çalışmalarımızı bu anlamda kararlı ve istikrarlı bir şekilde devam ettirmekteyiz” diye konuştu.

“Tüm Türkiye’deki üniversitelerimizde yaygınlaştıracağız”
“Bizler yaşlılara hürmeti esas alan bir geleneğin varisleriyiz” diyen Selçuk, Türkiye’deki tüm üniversitelerde Tazelenme Üniversitelerini yaygınlaştırmak için çalışma içerisinde olduklarını da belirterek, “Önümüzdeki dönemde Genel Müdürlüğümüz ve YÖK ile beraber, bu tazelenme üniversitelerini inşallah tüm üniversitelerimizde yaygınlaştıracağız. Buna dair çalışmaları da yapmaktayız. Çünkü inanıyoruz ki öğrenmek, öğretmek ve öğrenme merakını diri tutabilmek aslında her yaşın bir gerekliliği” ifadelerini kullandı.

Rektör Ünal: “Bu üniversitede rekabet yok, işsiz kalma derdi yok”
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Tazelenme Üniversitesinin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ve bu projede sağlıklı yaşlanmayı amaçladıklarını ifade etti. 60 yaşını geçen bireylerin emekli olduktan sonra evlerine kapanıp kendilerini toplumdan soyutlamasının önüne geçmek ve yeni bilgiler öğretme amacında olduklarının altını çizen Ünal, “İnsan hafızası her an bir şeyler öğrenmeye ihtiyaç duyar. Bu üniversitede not yok, sınav yok, rekabet yok, işsiz kalma derdi yok. Bugün 8 farklı üniversite veya kamu kurumu bu projeyi uygulamaya başladı, muhtemelen diğer üniversitelerde de uygulamaya başlayacaktır” diye konuştu.
Konuşmaların ardından 60 yaş üstü üniversite öğrencileriyle uzun süre sohbet eden Bakan Selçuk, onların öz çekim ricalarını da kırmadı.

ANTALYA

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:27
  • GÜNEŞ 06:46
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 16:12
  • AKŞAM 18:48
  • YATSI 20:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya Kupası'nda Şahika Ercümen ve Andrey Matveenko'dan altın madalya
YEREL HABERLER Dünya Kupası'nda Şahika Ercümen ve Andrey ...
Kaş’ta ‘yaya güvenliği’ nöbeti
YEREL HABERLER Kaş’ta ‘yaya güvenliği’ nöbeti
5 aylık bebekle en acı anma Ablanın 5 aylık yeğeniyle adalet arayışı Alkollü araç sürücüsünün kurbanı olan 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Satılmış Fırat, doğum gününde ailesi tarafından 5 aylık bebeğiyle birlikte anıldı Aile doğum gününde çocuklarının fotoğraflarının bulunduğu masaya çiçekler bıraktı Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı
YEREL HABERLER 5 aylık bebekle en acı anma Ablanın 5 aylık yeğeniyle ...
Tatilde kalp krizi geçiren turist, ameliyatla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Tatilde kalp krizi geçiren turist, ameliyatla ...
Kardeşine doğum günü hediyesi 'adalet' istedi
YEREL HABERLER Kardeşine doğum günü hediyesi 'adalet' istedi
15 yılda 81 ameliyat olan Firdevs, yoğun bakımdan çıktı
YEREL HABERLER 15 yılda 81 ameliyat olan Firdevs, yoğun bakımdan ...
Şahika Ercümen’den altın madalya
YEREL HABERLER Şahika Ercümen’den altın madalya
Bülent Korkmaz: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz
Başkan Genç, yaya geçidi nöbetinde
YEREL HABERLER Başkan Genç, yaya geçidi nöbetinde
Alanyaspor’da Juan ve Salih Uçan şoku
YEREL HABERLER Alanyaspor’da Juan ve Salih Uçan şoku
Manavgat’ta tur minibüsü çelik bariyere çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Manavgat’ta tur minibüsü çelik bariyere çarptı: 5 ...
Traktör devrildi; sürücü öldü, oğlu ağır yaralı
YEREL HABERLER Traktör devrildi; sürücü öldü, oğlu ağır yaralı
Öğrencilerden yaya önceliği nöbeti
YEREL HABERLER Öğrencilerden yaya önceliği nöbeti
Kullandığı traktörün altında kaldı: 1 ölü
YEREL HABERLER Kullandığı traktörün altında kaldı: 1 ölü
Bülent Korkmaz: "Fenerbahçe karşısında kazanmak için oynayacağız"
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: "Fenerbahçe karşısında kazanmak için ...
Altınova spor sahası hizmete açıldı
YEREL HABERLER Altınova spor sahası hizmete açıldı
Antalya’da yaya geçitlerinde güvenlik nöbeti etkinliği Kent protokolü ellerinde dövizlerle yaya geçidinden geçerek yaya güvenliğine dikkat çekti İl genelindeki uygulamaya 2 bin polis katıldı
YEREL HABERLER Antalya’da yaya geçitlerinde güvenlik nöbeti ...
Uyuz yavru tilki, telef oldu
YEREL HABERLER Uyuz yavru tilki, telef oldu
MÜSİAD yönetiminden Thomas Cook açıklaması MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Helal Turizm Derneği (İHATO)Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Yücel: "Türkiye tecrübesi ile krizden etkilenmedi" “Helal turizm turist açığını kapatabilir”
YEREL HABERLER MÜSİAD yönetiminden Thomas Cook açıklaması MÜSİAD ...
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu’ndan, ALTİD’a ziyaret
YEREL HABERLER Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu’ndan, ALTİD’a ziyaret
Aile Bakanı Selçuk: 1064 geçici kamu işçimiz uzatmadan faydalanabilecek
YEREL HABERLER Aile Bakanı Selçuk: 1064 geçici kamu işçimiz ...
Otel lojmanında intihar etti
YEREL HABERLER Otel lojmanında intihar etti
Bakan Selçuk’tan geçici işçileri sevindirecek haber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: “Geçici işçi kardeşlerimizin 2019 yılında çalışma sürelerini uzattık”
YEREL HABERLER Bakan Selçuk’tan geçici işçileri sevindirecek ...
Hollanda’dan tatile geldi, 5 koroner arteri değişti
YEREL HABERLER Hollanda’dan tatile geldi, 5 koroner arteri değişti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X