Antalya’da 60 yaş üstü Tazelenme Üniversitesinin 20192020 Akademik Açılış Töreni’ne katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nüfusumuzun yaklaşık 5’te 1’i 65 yaş üzerinde olacak. Bu açıdan yaşlılık, giderek daha önemli, daha baskın bir sosyal gerçeğe dönüşüyor” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan 60 yaş üstü Tazelenme Üniversitesinin 20192020 Akademik Açılış Töreni’ne katıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, öğretim üyeleri ve Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı açılışta konuşan Bakan Selçuk, yaşlı nüfusun dünyada ve Türkiye’de artışta olduğunu söyledi.



“Nüfusumuzun yaklaşık 5’te 1’i 65 yaş üzerinde olacak”

Dünya nüfusunun yüzde 9’unun 65 yaş üzerinde olduğunu, bu oranın 2050 senesinde yüzde 16’ya kadar çıkmasının beklendiğine vurgu yapan Bakan Selçuk, Türkiye’de de 2018 yılındaki 65 yaş üzeri nüfusun yüzde 8,8 olduğunu, bu rakamın 2023 senesinde yüzler 10’lara, 2050 senesinde ise yüzde 21’e ulaşacağını kaydetti. Bakan Selçuk, “Nüfusumuzun yaklaşık 5’te 1’i 65 yaş üzerinde olacak. Bu açıdan yaşlılık, giderek daha önemli, daha baskın bir sosyal gerçeğe dönüşüyor. Bizler Bakanlık olarak, toplumda aktif ve sağlıklı yaşlanmanın sayısını artırmak için çalışmalar yapıyoruz, gerekli önlemleri alıyoruz. Birinci önceliğimiz; toplumda yaşlı ve gençlerimiz tüm aile bireylerimizin aile ortamında beraber olabilmesi. Bu yüzden büyüklerimizin bulunduğu yerde ve ortamda desteklemeyi birinci önceliğimiz olarak görüyoruz. Bizim kültürümüz açısından, büyüklerin varlığı, bağlı olduğu ailenin temel direği ve köküdür” diye konuştu.

Sosyal yardım ve bakım hizmetlerinde aile odaklı çalışmalara birinci öncelik verdiklerini ifade eden Bakan Selçuk, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlara yaşlılık aylığı bağlandığını anımsattı.



168 bin yaşlıya evde bakım desteği

Bugün itibariyle 168 bin yaşlıya ailesinin yanında evde bakım desteği sağladıklarını kaydeden Selçuk, “Belediyelerimiz ile işbirliğinde, koruyucu önleyici bir işlev de üstlenen Yaşlı Destek Programı'nı (YADES) yaygınlaştırıyoruz. Böylece yaşlılarımızın evde bakım ile gündüzlü bakım hizmetlerini destekleyerek, özellikle biyopsikososyal bakıma ihtiyacı olanların yaşamlarının kolaylaştırılmasını hedefliyoruz” dedi.



“Yaşlılar için ne yapabiliriz kaygısıyla çalışıyoruz”

Bakan Selçuk, huzurevleriyle sosyal güvencesi olan ya da olmayan tüm yaşlılara hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını dile getirerek, “2002 yılında 63 Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerimizde 5 bin kadar yaşlıya hizmet verilirken, bugün kamu ve özel dahil toplam yaklaşık 34 bin kapasiteli 406 kuruluşta yaşlılarımız hizmet alıyor. Huzurevlerimizde gündüz bakım hizmeti de sunuyoruz. Bugün itibariyle 17 ilde gündüz bakım hizmeti sunan toplam 27 kuruluşumuz var. Bu sene sonuna kadar gündüz bakım merkezlerinin bütün illere yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ailelerimizin hac, umre gibi uzun dönemli seyahatlerinde veya vefat gibi durumlarda gözleri arkada kalmadan gönül rahatlığıyla seyahate çıksın istiyoruz. Baktıkları yaşlı büyüklerimizi yatılı kuruluşlarımızda bir yıl içinde 45 güne kadar misafir ediyoruz. Yine büyüklerimize yönelik olarak; Yaşlı Yaşam Evleri modelini geliştirdik. Yaşlı Yaşam Evlerinin Türkiye genelindeki sayısı şu an itibariyle 32’ye çıktı. Kısacası biz yaşlılarımız için daha fazla neler yapabiliriz, daha iyisini nasıl başarabiliriz kaygısıyla çalışmalarımızı bu anlamda kararlı ve istikrarlı bir şekilde devam ettirmekteyiz” diye konuştu.



“Tüm Türkiye’deki üniversitelerimizde yaygınlaştıracağız”

“Bizler yaşlılara hürmeti esas alan bir geleneğin varisleriyiz” diyen Selçuk, Türkiye’deki tüm üniversitelerde Tazelenme Üniversitelerini yaygınlaştırmak için çalışma içerisinde olduklarını da belirterek, “Önümüzdeki dönemde Genel Müdürlüğümüz ve YÖK ile beraber, bu tazelenme üniversitelerini inşallah tüm üniversitelerimizde yaygınlaştıracağız. Buna dair çalışmaları da yapmaktayız. Çünkü inanıyoruz ki öğrenmek, öğretmek ve öğrenme merakını diri tutabilmek aslında her yaşın bir gerekliliği” ifadelerini kullandı.



Rektör Ünal: “Bu üniversitede rekabet yok, işsiz kalma derdi yok”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Tazelenme Üniversitesinin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ve bu projede sağlıklı yaşlanmayı amaçladıklarını ifade etti. 60 yaşını geçen bireylerin emekli olduktan sonra evlerine kapanıp kendilerini toplumdan soyutlamasının önüne geçmek ve yeni bilgiler öğretme amacında olduklarının altını çizen Ünal, “İnsan hafızası her an bir şeyler öğrenmeye ihtiyaç duyar. Bu üniversitede not yok, sınav yok, rekabet yok, işsiz kalma derdi yok. Bugün 8 farklı üniversite veya kamu kurumu bu projeyi uygulamaya başladı, muhtemelen diğer üniversitelerde de uygulamaya başlayacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 60 yaş üstü üniversite öğrencileriyle uzun süre sohbet eden Bakan Selçuk, onların öz çekim ricalarını da kırmadı.

ANTALYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:48

YATSI 20:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.