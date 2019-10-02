U19 Kadın Milliler, Macaristan´a 2-0 mağlup oldu

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Antalya´nın Manavgat ilçesinde başlayan U19 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası´nda Türkiye Milli Takımı, Macaristan´a 2-0 mağlup oldu.

Manavgat Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde oynanan 12´nci Grup karşılaşmalarında Türkiye U19 Kadın Milli Takımı, ilk maçında Macaristan ile karşılaştı. Ukrayna Futbol Federasyonu´ndan Anastasiya Romanyuk´un yönettiği karşılaşmada Macaristan, 26´ncı ve 44´üncü dakikalarda Sara Pusztai´nin attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Gruptaki diğer maçta ise Danimarka, Kosova´yı 8-0 mağlup etti.

Ay yıldızlı ekip, grup maçlarında 5 Ekim´de Danimarka ve 8 Ekim´de Kosova ile karşılaşacak. Toplam 48 takımın, 4´erli olarak 12 gruba ayrıldığı eleme turunda, gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler Elit Tur etabına yükselecek.



ANTALYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

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