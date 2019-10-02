Şahika Ercümen: “Kaş’ın sıcak mavi suları bana dalışı çok sevdiriyor”

Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen ‘Kaş Başka’ Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası’nda kadınlar kategorisinde Dünya birincisi olan milli sporcu Şahika Ercümen, Antarktika’da yaptığı dalışı hatırlatarak, “Orada su çok soğuk. Her dalışımda Kaş’ı andım, çünkü buranın sıcak mavi suları bana dalışı çok sevdiriyor" dedi.

Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen ‘Kaş Başka’ Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası’nda ilk gün yarışları yapıldı. Dünya Kupası’nda Rus sporcu Andrey Matveenko ve serbest dalış dünya ve Türkiye rekortmeni Şahika Ercümen altın madalya kazandı.

Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında yapılan ilk gün Dünya Kupası’nda Türkiye, Amerika, Kolombiya, Rusya, Polonya, Kazakistan ve Brezilya olmak üzere, 7 ülkeden toplamda 19 sporcu mücadele etti. Yarışlar sonunda, Sabit Ağırlık (CW) dalında 3,50 dakikayla 120 metreye dalan Rus sporcu Andrey Matveenko, 2,14 dakikada 66 metre dalışıyla serbest dalış dünya ve Türkiye rekortmeni Şahika Ercümen altın madalya kazandı.



Ercümen ve Nacar'dan altın madalya

Dünya Kupası yarışma programıyla eş zamanlı yapılan Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası’nda ise, CW dalında 1,10 dakika süreyle 30 metre dalan Hükümet Ahmet Nacar ve 2,14 dakikada 120 metre dalışıyla Şahika Ercümen altın madalya elde etti. Yarışlarda dereceye giren sporculara, aynı gün akşam saatlerinde Kaş Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle madalya takdim edildi.



Kaş Belediyesi'nden sporculara tatil hediyesi

Öte yandan, Kaş Belediyesi derece alan sporculara tatil hediye etti. Birinci 1 haftalık tatil, ikinci 5 günlük, üçüncü de 3 günlük tatilin sahibi oldu.

Milli sporcu Şahika Ercümen ödül töreninde yaptığı konuşmada, Antarktika’da yaptığı dalışı hatırlatarak, “Orada su çok soğuk. Her dalışımda Kaş’ı andım, çünkü buranın sıcak mavi suları bana dalışı çok sevdiriyor. Antarktika’da olup bilim çalışmasına katkı sağlamak, bir Türk kadını olarak, bana gurur verdi. Kendi sporumla orada yer aldım. O gerçekten büyük gururdu. Bugün de ülkemizi temsil ederek, madalya aldığım için ayrıca mutluyum” dedi.



Dünya Kupası ve Türkiye Şampiyonası sıralama

Dünya Kupası ve Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren sporcular şu şekilde sıralandı:

Dünya Kupası Kadınlar: 1. Şahika Ercümen, 66 m 2. Emilia Biala, 45 m. Polonya ve Zoya Golovnya, 45 m. Rusya

Erkekler: 1. Adrey Matveenko, 120 m. Rusya 2. Cristian Castano, 75 m. Kolombiya 3. Raphael Gustavo Dalmeida Vilamiu, 55 m. Brezilya

Türkiye Şampiyonası Kadınlar: 1. Şahika Ercümen, 66 m. 2. Yaren Türk, 43 m. 3. Birgül Erken, 41 m.

Erkekler: 1. Hükümet Ahmet Nacar, 30 m. 2. Halis Aydoğan, 10.8 m. 3. Gökhan Şenses, 3.6 m.

Dünya Kupası ve Türkiye Şampiyonası, 3 Ekim’de (yarın) Paletsiz Sabit Ağırlık (CNF) disiplinindeki dalışlarla devam edecek.

ANTALYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

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