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Gelecek Antalya Teknokent’te yazılıyor İnovatif şirketleri bünyesinde barındıran ve 111 firmaya ...

İHA

Antalya'da 2005 yılında kurulan Teknokent, yazılım, sağlık ve elektronik alanında bilimsel çalışmalara imza atıyor. Teknokent, bugüne kadar bölgede 874 ArGe projesi gerçekleştirerek, proje bütçesini 425 milyon TL'ye ulaştırdı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, üniversite yerleşkesinde faaliyet gösteren Teknokent'teki firmaların geçen yıl 270 milyon TL ciro yaptığını söyledi.

Gelecek Antalya Teknokent’te yazılıyor İnovatif şirketleri bünyesinde barındıran ve 111 firmaya ulaşan Teknokent yaptığı yazılımlarla ön plana çıkıyor Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal: “Teknokent’in geçen yılki cirosu 270 milyon TL” “Cironun 143 milyon TL ise ihracattan gelen katkı” “Çok ciddi katma değer üreten firmalarımız var. Bizim esas ön plana çıktığımız konu yazılım. Yurt içinde ve yurt dışında bizim firmalarımız tarafından üretilen ve kullanılan yazılım programlarımız mevcut”

Antalya’da 2005 yılında kurulan Teknokent, yazılım, sağlık ve elektronik alanında bilimsel çalışmalara imza atıyor. Teknokent, bugüne kadar bölgede 874 ArGe projesi gerçekleştirerek, proje bütçesini 425 milyon TL’ye ulaştırdı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, üniversite yerleşkesinde faaliyet gösteren Teknokent’teki firmaların geçen yıl 270 milyon TL ciro yaptığını söyledi.
2016 yılında ürettiği 119 projeye 41,3 milyon TL, 2017’de 176 projeye 105,1 milyon TL, 2018’de 199 projeye 109,3 milyon TL bütçe ayıran Antalya Teknokent, 2019 yılının ilk 9 ayında ise geliştirdiği 123 projesine 87,6 milyon TL bütçe ayırdı. Aynı zamanda Teknokent’in toplam ArGe geliri, 2016 yılında 15 milyon TL, 2017’de 56,3 milyon TL, 2018’de 73,5 milyon TL, 2019 yılının ilk 9 ayında ise 43,5 milyon TL olarak kayıtlara geçti. İnovatif şirketleri bünyesinde barındıran ve 111 firmaya ulaşan Teknokent, geçtiğimiz sene açtığı Girişimcilik Kuluçka Merkezi ve Prototip Atölyesi ile fikirlerini geliştirerek, şirket kurma aşamasına gelen girişimcilere uygun çalışma alanı oluşturdu.
Üniversitesanayi iş birliği, teknoloji transfer ofisi faaliyetleri, bölgede sağlanan girişimcilik ekosistemi, firmalarının son yıl yaptığı ihracat ve ArGe satış tutarlarında artışlar ve bunun yanında pek çok konuda gelişme kaydeden Antalya Teknokent, 2018 yılında en iyi gelişme gösteren teknoloji geliştirme bölgesi kategorisinde birinci oldu. Aynı zamanda girişimciler, Teknokent aracılığıyla TÜBİTAK’a yaptıkları projelerinin başarılı bulunması sonucunda Antalya Teknokent’te şirketlerini kurabilme ve Teknokent Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi’nde ücretsiz yer alma imkanları elde ediyor.
Teknokent’ti ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, genç girişimcilerle konuşarak, projeleri dinledi. Ünal, ardından sağlık alanında çalışmaları yerinde incelemek için Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Babylife Kordon Kanı Bankası’nı ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Teknokent’in esas amaçlarının şehirle akademisyenleri buluşturmak, ArGe projeleri oluşturmak ve projelerin katma değerlerini ülkeye sunmak olduğunu kaydetti. Teknokent bünyesinde 111 firmanın bulunduğunu söyleyen Ünal, yazılım firmalarının ön planda olduğunu dile getirdi.

“Savunma sanayiinde olan projelerimiz de ön planda”
Ünal, “Tarım, kimya, savunma sanayii gibi aklınıza gelen her sektörden firmamız var. Savunma sanayiinde olan projelerimiz de ön planda. Çok ciddi katma değer üreten firmalarımız var. Bizim esas ön plana çıktığımız konu yazılım. Yurt içinde ve yurt dışında bizim firmalarımız tarafından üretilen ve kullanılan yazılım programlarımız mevcut” ifadelerini kullandı.

Teknokent öğrenciye ücretsiz açılıyor
En önemli hedeflerinin öğrencileri ve öğretim üyelerini kuluçka merkezine getirtmek olduğunu vurgulayan Ünal, “Öğrencimize burayı ücretsiz açıyoruz. Öğrenci sadece bize başvuruyor, biz öğrencimize bir masa, bilgisayar ve gerekli malzemeleri sağlıyoruz. Firmalaşan öğrencimiz var. Bizim için çok güzel bir şey” dedi.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) kapsamında verilen projelerden 4 tanesini Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin aldığını söyleyen Ünal, “Türkiye çapındaki 28 projenin 4’ünü bizim öğrencilerimiz aldı. Bizim için büyük bir başarı. 4 öğrencimize kuluçka merkezine yer verdik. Firmalarını kurdular ve çalışmalarına başladılar” diye konuştu.

“270 milyon civarında ciro yaptı”
Teknokent’in teşvik edilmesinin asıl sebebinin katma değer oluşturmak olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mustafa Ünal, “ArGe yapmak, ürün çıkartmak ve bu ürünü milletimizin kullanımına sunmak. Esas çıkış noktası burası. Geçen yıl buradaki firmalarımız 270 milyon TL civarında ciro yaptı. Bunun 143 milyon TL ise ihracattan gelen katkı” diye konuştu.
Teknokent’in 2005 yılında faaliyete başladığını ifade eden Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz ise, birçok alanda çalışma yaptıklarını vurguladı. Yavuz, “Özellikle turizm teknolojisi, tohum teknolojisi, sağlık teknolojisi ve elektronik teknolojisi alanında öncüyüz. Türkiye’deki 84 Teknokent içerisinde ilk 10’da yer alıyoruz. Hedefimiz, her yıl çıtayı daha da yükseltmek. Antalya Teknokent, hem bölgenin coğrafi koşulları hem de 15 yıllık geçmişi olması nedeniyle Akdeniz’in bilişim üssü. Akdeniz Üniversitesinin kalbindeyiz” dedi.
Yavuz, Teknokent’in geniş bir girişimcilik ekosistemi olduğunu kaydetti.

Hedef ilk 5’te yer almak
Teknokent’in son 2 yıldır hem Avrupa Birliği projeleri kapsamında hem de yurt dışındaki Silikon Vadisi'ndeki yaptığı çalışmalarla çok önemli noktaya geldiğini belirten Yavuz, “Geçtiğimiz Haziran ayında firmalarımızla birlikte Silikon Vadisi'nde bir hızlandırma programı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde Finlandiya ve İtalya’da şirketlerin buluşmasını sağlayacağımız çalışmalara devam ediyoruz. Antalya Teknokent altyapı çalışmalarını tamamlamış, geleceğe daha güçlü bakan ve Türkiye’nin ilk 5 Teknokent’i arasında yer almayı hedefliyor” diye konuştu.
Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, kuluçka merkezinin son 1 yıl içerisinde 14 ulusal, 3 uluslararası faaliyeti gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.

ANTALYA

03 Ekim 2019 Perşembe

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