Kaleiçi’ni ve yöresel ürünleri konuştular

Muratpaşa Belediyesi’nin 1013 Ekim tarihlerinde düzenleyeceği Kaleiçi Old Town Festivali’nde “Kaleiçi’nde ikamet ediyor olsam” başlıklı söyleşide konuşmacı olarak yer alacak Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı makamında ziyaret etti.

Muratpaşa Belediyesi’nin 1013 Ekim tarihlerinde 4’üncüsünü düzenleyeceği Kaleiçi Old Town Festivali, her akşam Karaailoğlu Parkı’nda düzenlenecek ‘Miradorda Yıldızlı Geceler’ konserlerinin yanı sıra Kaleiçi’nin sokaklarını, meydanlarını deneysel sanat çalışmalarının bir parçası haline getiren sergileri, sanat çalışmaları ve “Kaleiçi’nde Hayat Var” adıyla düzenlenecek sokak performansları ve animasyon gösterileriyle de dikkat çekiyor.

Tarihi Üç Kapılar, Hıdırlık Kulesi, eski Balık Pazarı Meydanı, tarihi Kaleiçi Yat Limanı, Kale Kapısı, Tek Kapılı Han, gelecek hafta Perşembe’den Pazar’a, saat 18.00 – 20.00 arasında, birbirinden renkli ve heyecanlı sokak performanslarına ve gösterilere ev sahipliği yapacak. Bununla birlikte küratörlüğünü Dr. Ebru Nalan Sülün’ün yaptığı ve tiyatrodan müziğe çok sayıda sanatçının katıldığı açık hava sanat alanı sergilerinde ise yaşayan antik kent Kaleiçi’nde sokağın ruhuna uygun, kamusal alanı sanatla hareket geçirmeyi hedefleyen birbirinden farklı çalışmalara imza atılacak.

Olcay Okutan küratörlüğünde karma suluboya resim sergisi ‘Kaleiçi’nin Renkleri’, Doç. Dr. Terlan Mehdiyeva Azizzade’nin küratörlüğünün yaptığı ‘Kaleiçi seninle güzeldi Muittin Selamet’, Aykut Şener’in ağaç işleri sergisi de yine festival kapsamında sanatseverle buluşacak.

Farklı söyleşilerin de düzenleneceği festivalde “Kaleiçi’nde ikamet ediyor olsam” başlıklı söyleşi YÜCİTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ve seramik sanatçısı Sadettin Savaş’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Kaleiçi’nin ‘Kral Yol’ olarak bilinen Hesapçı Sokak üzerinde yer alan ve eski bir Rum evinini sanat galerisi olarak yeniden düzenlenerek hizmete açılan Simitçi Mıstık Gallery’de düzenlenecek söyleşi 12 Ekim Cumartesi gerçekleştirilecek.

Bu söyleşinin konuşmacılarından Prof. Dr. Tekelioğlu, festivale sayılı günler kala Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti. Prof. Dr. Tekelioğlu, ziyarette hem başkanlığını yürüttüğü YÜCİTA’nın çalışmaları hakkında bilgi verirken hem de Kaleiçi’ne ilişkin görüş ve düşüncelerini Başkan Uysal’la paylaştı.

