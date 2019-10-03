Potanın genç yıldızları yüreklere dokundu

Kepez Belediyespor U 14 Basketbol genç kızlar takımı, rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Efe Aslan'ı evinde ziyaret ederek, en çok arzu ettiği bisikleti hediye ettiler.

Kepez Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları’na kaydolan ancak rahatsızlığı sebebiyle devam edemeyen 6 yaşındaki Efe Aslan’ı Kepez Belediyespor U 14 basketbol genç kızlar takımı evinde ziyaret etti. Küçük Efe'yi Kepez Belediyesi’nin Yaz Okulu’nda tanıma fırsatı bulan potanın genç yıldızları, kendi harçlıklarını biriktirerek, bir bisiklet aldılar. Kepez Belediyespor U 14 basketbol genç kızlar takımı, aldıkları bisiklet ile küçük Efe’nin evinin yolunu tuttular. Potanın genç yıldızlarını, evin girişinde Efe ve annesi Emine Aslan karşıladı. Sporcu ablalarını karşısında gören küçük Efe, şaşkınlığını gizleyemedi. Genç sporculara tek tek sarılan küçük Efe, çok mutlu oldu.

Önce Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Kepezspor Kulübü Başkanı Hakan Çatal’ın gönderdiği hediyeleri takdim eden sporcular, Efe'nin en çok arzu ettiği bisikleti ise sona sakladılar. Bisikletine kavuşan Efe'nin ise mutluluğu gözlerinden okundu. Anne Emine Aslan, “Emeği geçen, katkı sağlayan Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü’ye ve genç sporcu kızlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise, “Duyarlı gençlerimizi gönülden kutluyorum. Bizim en büyük hedefimiz ülkesine, milletine faydalı gençler, sporcular yetiştirebilmek. Kepez Belediyespor U 14 Basketbol genç kızlar takımını tebrik ediyorum” diye konuştu.

ANTALYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:28

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