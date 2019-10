Ulusal Yarışma’nın kısa ve belgesel filmleri belli oldu

Her gün 30 dakika tempolu yürüyüş sağlığı koruyor

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ulusal kısa film ve belgesel yarışmalarının filmleri belli oldu. Ön jürinin 300’e yakın başvuru arasından yaptığı seçim sonucu, 2019 yapımı 15 kısa ve 10 belgesel film festivalde yarışmaya hak kazandı. Kısa ve belgesel sinemacılara toplam 90 bin TL maddi destek sağlayacak yarışmaların kazananları ise 1 Kasım’da festivalin Kapanış ve Ödül Töreni’nde belli olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin merakla beklenen Ulusal Yarışma adayları açıklanmaya başlandı. 26 Ekim’de başlayacak festivalin, toplam 90 bin TL değerinde maddi destek sağlayacağı kısa ve belgesel film yarışması adayları bugün (3 Ekim) belli oldu.



10 belgesel film yarışacak

Yılın önemli belgesellerini bir araya getirecek olan Ulusal Belgesel Film Yarışması’na bu yıl 73 başvuru oldu. Yönetmen Taylan Mintaş, yönetmen ve akademisyen Kurtuluş Özgen ile belgesel sinemacı ve akademisyen Zeynep Merve Uygun'dan oluşan ön jüri, Alper Şen’in “Atık Sözlüğü: Tanımların ve İmajların Geri Dönüşümü”, Burcu Esenç ve Cantekin Cantez’in “Bir Rüya Gördüm, Anlatsam da Anlamazsınız”, Hasan Basri Özdemir ve Emre Karadaş’ın “Mavi Otel”, Hasan Başoğlu’nun “Patron”, Kıvılcım Akay’ın “Amina”, Murat Erün’ün “Dişçinin Korkusu”, Rena Lusin Bitmez’in “Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne?”, Rûken Tekeş’in “Aether”, Şirin Bahar Demirel’in “Kadınlar Ülkesi” ve Yasin Semiz’in “Asfaltın Altında Dereler Var!” adlı belgesel filmlerini seçti.

Sinema yazarı ve Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Melis Behlil, belgesel film yönetmeni ve yapımcısı Nurdan Arca ve dünyanın en önemli belgesel ve kısa film festivallerinden DokuFest’in sanat yönetmeni Veton Nurkollari’den oluşan jüri tarafından değerlendirilecek bu on filmden biri 40.000 TL değerindeki En İyi Film Ödülü’nü alırken, bir filme de 20.000 TL’lik Jüri Özel Ödülü verilecek.



İki kısa filme 30 bin TL destek

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda ise toplam 15 kısa film, 20.000 TL tutarındaki En İyi Film Ödülü ve 10.000 TL’lik Jüri Özel Ödülü için yarışacak.

Yönetmen ve senarist Nazlı Elif Durlu, sinema yazarı Senem Erdine ve yönetmen Nehir Tuna’dan oluşan ön jüri, 215 başvuru arasından on filmi yarışmaya aday gösterdi. Ön jüri kararına göre Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda bu yıl; Alican Yücesoy’un “Taş”, Arda Çiltepe’nin “Siyah Güneş”, Burcu Aykar’ın “Ablam”, Cenkay Kılıç’ın “Ben Değilim”, Damla Kırkalı’nın “Yabancı”, Demet Derelioğlu Aran’ın “Öğle Arası”, Deniz Dirin’in “Mavi Arabam”, Ferit Karol’un “Günlerin Ardından”, Gökhan İpekkan’ın “Lupus”, Kasım Ördek’in “Yağmur Olup Şehre Düşüyorum”, Onur Sefer’in “Bugün Ölmek İstemiyorum”, Ozan Yoleri’nin “Aylin”, Tuna Kaptan’ın “Duyuyor musun Anne?”, Ümit Kıvanç’ın “Ah, Asuman!” ve Zeynep Köprülü’nün “Orada” adlı kısa filmleri yarışacak.

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nın jüri üyeliğini ise, en son “Kelebekler”de izlediğimiz Afife Jale ödüllü oyuncu Tuğçe Altuğ, Berlinale'nin koordinatörü Wilhelm Faber, kısa filmi “Sessiz (Bé Deng)” ile Cannes ve Altın Portakal’da ödül kazanan yönetmen Rezan Yeşilbaş yapacak.

Festival bu yıl ayrıca, Fono Film ortaklığıyla kısa film yapımcılarına özel DCP desteği de sunacak. Türkiye’nin önde gelen prodüksiyon ve yapım şirketlerinden Fono Film, dileyen yapımcılara DCP kopyalarının basılmasına ücretsiz imkan sağlayacak. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’ndaki filmler böylece, festivalde en iyi gösterim koşullarında seyirciyle buluşacak.



Ulusal Yarışmalar geri dönüyor

İki yıl önce kaldırılan ve bu yıl yeniden Antalya’ya geri dönen Ulusal Yarışmalar’a 400’e yakın film başvurdu. Festivalin kazananları ise 1 Kasım’da festivalin Kapanış ve Ödül Töreni’nde belli olacak.

