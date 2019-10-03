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750 metrede yaşanan panik kadın turisti pes ettirmedi Paraşütün ipleri kopunca yedek paraşütle ...

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde pilot eşliğinde yamaç paraşütüyle uçuş yaptığı sırada ana bağlantı iplerinin kopması sonucu denize acil iniş yapan 70 yaşındaki Danimarkalı turist, aynı pilotla bugün de uçuş yaptı. Danimarkalı turist, “Uçuşum yarım kalmıştı, bugün tamamlamak istiyorum ve korkmuyorum” dedi.
Tatil için Alanya'ya gelen 70 yaşındaki Danimarkalı Gerry Schoppema, 28 Eylül’de yamaç paraşütü yapmak için profesyonel pilot Tulgay Özden ile anlaştı. İkili daha sonra denize yaklaşık 700 metre yükseklikteki Akçalı Tepesi'ndeki pistten yamaç paraşütüyle atlayış yaptı. Havada bir süre süzüldükten sonra yaklaşık 750 metre yükseklikteyken bilinmeyen bir nedenle yamaç paraşütündeki ana bağlantı iplerinin 9 tanesi koptu. İplerin koptuğunu fark eden pilot Özden, olaya anında müdahale ederek yedek paraşütü açtı. Denize yaklaşık 250 metre kala yedek paraşütü açılan Özden ve beraberindeki turist denize zorunlu iniş yaptı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, korku dolu anlar ise kameralara yansıdı.
Yaşanan olayın ardından Gerry Schoppema, pilot Özden’e yarım kalan uçuşunu tamamlamak istediğini söyledi. Teklifi kabul Özden, yine aynı uçuş planını çıkararak Schoppema ile yamaç paraşütüyle atladı. Havada keyif anlar yaşayan Özden ve Schoppema, kazasız bir uçuş gerçekleştirerek Kleopatra Plajı’na iniş yaptı.

“Güle oynaya suya iniş yaptık”
Başından geçen olayı anlatan Gerry Schoppema, pilotun tecrübesinden dolayı hayatını kurtardığını söyledi. Schoppema, ”Pilotun uzun yıllardır paraşüt yapması, yamaç paraşütü sporuna devam etmesi, buna verdiği tecrübeden dolayı hayatımı kurtardı. Çok mutluyum, herhangi bir sıkıntı yok. İlk başta çok korktum sallantılardan dolayı, sonra yedek paraşütün açıldığını gördüğümde rahatladım. Videoda gördüğünüz gibi zaten güle oynaya suya iniş yaptık, herhangi bir sıkıntı olmadı” dedi.
Aynı pilotla tekrar uçuş yaptığını aktaran Schoppema, ”Heyecanlıyım ama aynı pilotla tekrardan uçtuğum için, pilotun ne kadar tecrübeli olduğunu bildiğim için herhangi bir korkum yok. Bu sefer daha çok eğleneceğim. Dün konuştuğumuz gibi bu sefer denize değil sahile daha güvenli bir iniş yapmak istiyorum” diye konuştu.

“Amatör değilseniz bu sıkıntılardan çok basit şekilde kurtulabiliyorsunuz”
Yamaç paraşütü sporunda her şeyin nizami şekilde yapıldığını aktaran pilot Tulgay Özden ise, o kadar sayıda ipin kopmasının çok nadir bir olay olduğunu ifade etti. Özden, ”O kadar çok sayıda ipin kopması çok nadir olan bir olay. Pilotlar yetiştiği sırada eğitimlerinde bu tür durumlarla ilgili çok ciddi eğitimler alıyorlar. Bizler de Türk Hava Kurumundan yetiştiğimiz için çok disiplinli bir şekilde eğitimleri defalarca aldık. Her zaman başınıza gelmediği için çok karşılaşabileceğiniz bir durum değil. Ama o durum olduğu zaman çok hızlı ve seri bir şekilde müdahale edebilme yeteneğine sahip olmanız lazım. Bizler de kendimiz öğretmen pilot olarak hızlı bir şekilde kanaatimizi kullanarak gerçekten duruma hızlı bir şekilde müdahale ettik. Bütün acil durum prosedürlerini harfiyen uyguladık. Uyguladığımız için hiçbir zarara uğramadık, yani sağlıklı bir şekilde indik. Bu havacılık sporunun doğasında olan şeyler, bu tür şeyler olabilir ama bu tür şeylerle ilgili de çok ciddi eğitimlerimiz var. Onun için herkesin gönlü rahat olsun, çok fazla amatör değilseniz bu sıkıntılardan çok basit şekilde kurtulabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Kendisini gerçekten tebrik ediyorum bu konuda”
20 yıllık uçuş tecrübesi olduğunu aktaran Özden, şunları söyledi:
”1999'da başladım. Bu tarz büyük bir olay başıma gelmedi. Bu da çok büyük değil aslında, teknik bir olay ip kopması olayı. Çok fazla pilotun başına gelmez ancak bizim de çok fazla karşılaşmadığımız bir durum. Böyle büyük münferit bir olayla karşılaşmadık, ancak karşılaştığımızda çok hızlı bir şekilde olaya müdahale ettik. Bizim rutinimiz bu, olaydan sonra yine defalarca uçuş gerçekleştirdik. Bu bizim günlük rutinimiz, çünkü işimiz bu ve profesyonelce yapıyoruz. Bundan dolayı da pilotların özel yeteneği olarak soğukkanlı olmaları önemli. Her olaydan sonra yine bu olay olmamış gibi tekrar uçmamıza normal bir şekilde devam edebiliyoruz. Bu tür olaylar insanları birbirleri ile yakınlaştırır. Kendisini yolcu olarak tebrik ediyorum, verdiğimiz talimatlara harfiyen uydu, soğukkanlı davrandı. Bir yolcu için bu da çok önemli soğukkanlı olması. Pilota yardımcı olan unsurlardan bir durum, kendisini gerçekten tebrik ediyorum bu konuda. Muhteşem bir karakteri var” şeklinde konuştu.

ANTALYA

03 Ekim 2019 Perşembe

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