Kepez Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Mehmet Akif Yeni Camii düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kepez’deki Mehmet Akif Yeni Camii’nin açılış törenine Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhanettin İşleyen, İl Müftüsü Osman Artan, meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Mehmet Akif Mahallesi’nin değişim ve dönüşümünü anlattı. Çok kısa bir süre önce mahallenin gecekondularla dolu olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, “Belediye olarak buradaki mülkiyet ve imar sorunlarını çözerek, çok ciddi bir kentsel dönüşüm hamlesi gerçekleştirdik. Geriye doğru bakıldığında 40 yıldır gecekonduların olduğu bir mahalleydi. Gecekondu mahallesi olduğu yıllarda bu hayırsever hemşehrilerimiz bir araya gelmişler ve bu mahallelerin içerisine o günün şartları ile bir mabet inşa ederek, ibadetlerini bu camilerde gerçekleştirmişler. Allah onlardan razı olsun. Kent değişip, dönüşünce artık gecekondu mahallesi döneminde yapılan camilerin de bir bir yenilenmesi gerekliydi. Eski cami buraya yapıldığında şuan ki Yeşilırmak Caddesi de yoktu. “ dedi.



Kepez’in camileri yenileniyor

“Bir yandan şehri değiştirirken, dönüştürürken, diğer yandan da hayatımızın merkezi olduğuna inandığımız mabetlerimizi, camilerimizi de çok daha güzel forma eriştirme, dönüştürme iradesini müştereken ortaya koyuyoruz.” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Bu da bölgemizde değişime ve dönüşüme tabi tuttuğumuz eskisini yıkarak, yerine yenisini yaptığımız camilerden birisi. Bu değişim ve dönüşümün önderliğini belediyemiz yapmaktadır. Cami’nin bölgeye göre özel projelerinin hazırlanması ve mülkiyet sorunlarının çözülmesi belediyemiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Mahallede bir dernek kurulmakta, kurulan dernek hayırseverlerimiz ile birlikte belediyemizin de katkılarıyla, bu değişimi ve dönüşümü gerçekleştirmektedir. Mabetlerin bu şekilde yenilenmesini, güzelleştirilmesini çok anlamlı bulduğumu ifade etmek istiyorum.” diye konuştu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün konuşmasının ardından caminin yapımında emeği geçen herkese plaket verildi. Plaket takdiminin ardında kurdele kesimi ile Mehmet Akif Yeni Camii hizmete açıldı. Cami açılışından sonra da Ayşe Uçak Kız Kuran Kursu’nun açılışı yapıldı.



Belediye, hayırsever işbirliği

Kepez Belediyesi, mülkiyet problemleri çözülen, kat artışı imkanı ile gecekondudan modern konutlara dönüşümün sağlandığı mahallelerde ihtiyacı karşılayamaz hale gelen camileri de yenileme çalışması başlatmıştı. Belediye, hayırsever eliyle gerçekleştirilen yenileme çalışmaları kapsamında ilk uygulama Düdenbaşı Mahallesi’ndeki Konyalılar Camii’nde yapıldı. Kepez Belediyesi hizmet ömrünü tamamlayan camilerin yenilenmesi projesinin ikincisini de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Gecekonduların yerini çok katlı binaların aldığı mahalledeki, 1980 yılında yapılan Sütçüler Yeni Camii de yenilenme çalışmalarına alınmıştı. 250 metre kare alan üzerindeki cami 600 kişilik kapasiteye sahip. 200 metre karelik alana da Kur’an kursu yapıldı. Kuran kursunda çocuklar için 1 adet sınıf, büyükler için 1 adet sınıf, 1 adet çocuk oyun odası, öğretmen odası ve mutfak bulunuyor.

ANTALYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:46

YATSI 20:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.