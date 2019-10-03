EMŞAV’dan Alanya’ya yeni şube

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Antalya’nın Alanya ilçesinde her geçen gün yapılandırmasını genişleten Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Vakfı ( EMŞAV ) yeni bir şube açtı.

EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavlak tarafından Burak Doğan Aydoğan, Alanya Şube Başkanı olarak yetkilendirildi. EMŞAV yönetimi, yetkilendirme sonrası önümüzdeki süreçte resmi olarak açılış gerçekleştirileceğini belirtti.

Şehit ailelerinin yanında

Emşav, Türkiye genelinde 4200 üyesi ve 17 şubesi ile şehit ailelerini yalnız bırakmıyor. 1998'de dernek olarak faaliyetine başlayan EMŞAV, 2011 yılında vakfa dönüştü. Şehit polislerin aileleri için hizmet üreten vakıf, ailelerin A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarıyla da yakından ilgileniyor.

ANTALYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:28

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