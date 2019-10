Döşemealtı İşadamları Derneği’nin (DÖSİAD) konuğu olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’da yatırımların hızla devam edeceğini söyledi. DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer’in Antalya Otogarının Döşemealtı’na taşınıp taşınmayacağıyla ilgili sorusuna “Otogarın buraya taşınması ile ilgili önümüzdeki hafta toplantımız var. Şehir merkezindeki vatandaşlarımızın buraya nasıl geleceğine dair düşünceler oluştu. Otogarın buraya yapılmasının avantajları ve dezavantajları var. Önümüzdeki hafta nihai kararı vermiş olacağız.” cevabını verdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı İş Adamları Derneği (DÖSİAD) üyeleri ile buluştu. DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda işadamlarının sorularını yanıtlayan Başkan Böcek, Antalya’ya kazandırılacak projeleri anlattı. Başkan Böcek geçmişle hesaplaşmaya girmeden Antalya için kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirilecek projelerin çalışmalarına başladıklarını söyledi.

DÖSİAD üyelerine tarım, turizm başta olmak üzere yapılacak çalışmaları anlatan Başkan Böcek, devlette devamlılığın esas olduğunu belirterek, “Hizmetin hasedi olmaz. Antalya’nın yararına olacağını düşündüğümüz projelere devam ediyoruz. Göreve gelir gelmez tasarruf genelgesi yayınladık. En basit örneğiyle bu genelge sonrası belediyenin kiralık araçlarının yüzde 11’ini geri gönderdik. Buna benzer pek çok konuda tasarrufa gittik. Şu an itibariyle de önümüzdeki süreçte Antalyamız’da yatırımlarımız hızla devam edecek. İşadamlarımızın da, turizmcilerimiz de, vatandaşımızın da bundan en ufak bir şüphesi olmasın” dedi.

Önümüzdeki 4.5 yıllık süreçte hem kırsaldan kalkınmayla ilgili hem turizmle ilgili her türlü çalışma ve yatırımın hayata geçirileceğini anlatan Başkan Böcek, çocukların ve gençlerin eğitimine de özel bir önem verdiklerini ifade etti. Antalya’da 32 kreş açacaklarını söyleyen Başkan Böcek, hayırsever işadamlarını eğitim konusunda yapılacak projelere destek olmaya çağırdı. Böcek açılacak kreşlere destek veren işadamlarının isminin verileceğini de belirtti.



Otogarın akıbeti belli olacak

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Başkan Böcek DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer’in Antalya Otogarının Döşemealtı’na taşınıp taşınmayacağıyla ilgili sorusuna şu cevabı verdi: “Otogarın buraya taşınması ile ilgili önümüzdeki hafta toplantımız var. Şehir merkezindeki vatandaşlarımızın buraya nasıl geleceğine dair düşünceler oluştu. Otogarın buraya yapılmasının avantajları ve dezavantajları var. Önümüzdeki hafta nihai kararı vermiş olacağız.”

DÖSİAD üyelerine Antalya’nın sorunlarına gösterdikleri duyarlılık için teşekkür eden Başkan Böcek, her türlü işbirliğine açık olduğunu belirterek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak önerilerinize sonuna kadar açığız. Hangi projenin öncelikli olması gerektiği düşüncesiyle ortak hareket etmeye hazırız. Bu konuda bize bir öneri ya da dosya sunarsanız gereğini yaparız” diye konuştu.

