Antalya'da inşaatlardan siparişle hırsızlık

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Antalya'da siparişle girdikleri inşaatlardan musluk ve batarya çaldığı iddia edilen 1’i kadın 3 kişi yakalandı.

Döşemealtı, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde belirli aralıklarla inşaatlardan musluk ve armatür gibi malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olaylarının olduğu bölgede onlarca güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, eşkalini belirledikleri E.Z.,H.C.K ve S.Ö’yü düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şüphelilerin saklandıkları yerde yapılan aramada çok sayıda musluk, armatür, çeşitli el aletleri, bilgisayar ve halı ele geçirildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, 14 hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.

ANTALYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:28

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