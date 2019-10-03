Otomobilin çarpan kadın kurtarılamadı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Ayşe Tuncer (77), hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.

Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde 1 Ekim Salı günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Tuncer'e, Ali Y.'nin kullandığı 07 AP 811 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan Tuncer, ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayşe Tuncer, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Ayşe Tuncer, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren Ayşe Tuncer bugün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



ANTALYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:28

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