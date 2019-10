Antalya'da gece motosikletle gezmeye çıkan ve servis aracıyla çarpışan iki kardeşten ağır yaralanan Ayşenur Kurnaz da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aynı kazada motosikleti kullanan kardeşi Okay Kurnaz (16) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaza, 27 Eylül'de Antalya'nın Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Okay Kurnaz (16) ile ablası Ayşenur Kurnaz, (19) gece saat 00.00 sıralarında motosikletle gezmeye çıktı. Okay Kurnaz'ın kullandığı motosiklet karşıdan gelen servis aracına çarparken çarpmanın etkisiyle motordan düşen Okay Kurnaz olay yerinde hayatını kaybetti, ablası ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ayşe Kurnaz'ı hastaneye kaldırdı. Bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Ayşe Kurnaz da akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Öte yandan iki kardeşin babası F.K.'nın da bir ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

