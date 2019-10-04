Ay-yıldız gökyüzünü süsledi Gökyüzünde ay ile yıldız yan yana geldi

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Antalya’nın Kaş ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünü süsleyen Ay ile yıldız Türk bayrağını hatırlattı.



Kaş’ta akşam saatlerinde gökyüzünde ortaya çıkan Ay ile yıldızın yakınlaşması Türk bayrağını hatırlattı. İlgiyle izlenen bu görüntü objektiflere yansıdı. Gördüğü manzarayı anlatan Kaş sakinlerinden Ufuk Aydın, “Akşam limanda yürüyüş yaparken, gökyüzünde Ay ve yıldızı yan yana gördüm. Cep telefonuyla fotoğrafını çektim. Bayrağımızı andıran Ay ve yıldızın yan yana gelmesi çok güzeldi. Bu nadir görülebilecek bir olay.” dedi.

ANTALYA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:45

YATSI 19:59

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