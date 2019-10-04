Altın Portakal’ın Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na katılacak filmler belli oldu

26 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin iki yıl aradan sonra geri dönen ulusal yarışmalarında uzun metraj kategorisinde yarışacak filmler açıklandı.

50 filmin başvuru yaptığı ve Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ile sinema yazarları Sevin Okyay ile Mehmet Açar’ın ön jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu 10 film seçildi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bu yıl; Ali Aydın’ın “Kronoloji”, Ali Özel’in “Bozkır”, Faysal Soysal’ın “Ceviz Ağacı”, Kıvanç Sezer’in “Küçük Şeyler”, Leyla Yılmaz’ın “Bilmemek”, Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er’in “Omar ve Biz”, Onur Ünlü’nün “Topal Şükran'ın Maceraları”, Orçun Behram’ın “Bina”, Özkan Yılmaz’ın “Soluk” ve Ümit Ünal’ın “Aşk, Büyü, vs.” adlı filmleri yarışacak.



Antalya’da dünya prömiyerleri

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’ndaki filmlerden 8’i (“Aşk, Büyü, vs.”, “Bilmemek”, “Bina”, “Bozkır”, “Ceviz Ağacı”, “Omar ve Biz”, “Soluk”, “Topal Şükran'ın Maceraları”) Türkiye’de ilk kez seyirci önüne çıkarken, 6 filmin de dünya prömiyeri 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gerçekleşecek.



Jüri Başkanı Zeki Demirkubuz

Başkanlığını yönetmen Zeki Demirkubuz’un yapacağı ve görüntü yönetmeni Emre Erkmen, yazar ve senarist Latife Tekin, oyuncu ve senarist Mert Fırat ile oyuncu ve yapımcı Şebnem Bozoklu’dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi, aralarında 250 bin TL tutarındaki En İyi Film Ödülü’nün de olduğu 14 kategoride, toplam 720 bin TL tutarındaki ödülün sahiplerini belirleyecek. Bu yıl ilk defa yarışmadaki filmlerden birinde kamera arkası ya da önünde çalışan bir kadın sinemacıya 50 bin TL tutarında Cahide Sonku Ödülü verilecek. Yarışma seçkisinde ayrıca, Antalyalıların oylarıyla seçilecek bir filme de İzleyici Ödülü sunulacak.



‘Yılın Yönetmeni’ni FİLMYÖN seçecek

Ulusal Uzun Kurmaca Film Yarışması’nda ayrıca, Biket İlhan, Murat Düzgünoğlu ve Melih Saracoğlu’dan oluşan Film Yönetmenleri Derneği Jürisi FİLMYÖN, En İyi Yönetmen Ödülü’nü verirken, sinema yazarları Agah Özgüç, Banu Bozdemir ve Bülent Vardar’dan oluşan jüri de Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü’nün bu yılki sahibini belirleyecek.



Ulusal yarışmalar geri dönüyor

İki yıl önce kaldırılan ve bu yıl yeniden Antalya’ya geri dönen ulusal yarışmalara 400’e yakın film başvuru yaptı. Festivalin kazananları ise 1 Kasım’da festivalin Kapanış ve Ödül Töreni’nde belli olacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin İdari Direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum’un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütecek. 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin programı ise 17 Ekim’de açıklanacak.

ANTALYA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

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