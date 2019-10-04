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Altın Portakal'ın Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri belli oldu

DHA

ANTALYA´da 26 Ekim1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iki yıl aradan sonra geri dönen `Ulusal Yarışmaları´nda uzun metraj kategorisinde yarışacak filmler açıklandı.

ANTALYA´da 26 Ekim1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iki yıl aradan sonra geri dönen `Ulusal Yarışmaları´nda uzun metraj kategorisinde yarışacak filmler açıklandı.
50 filmin başvuru yaptığı ve Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ile sinema yazarları Sevin Okyay ile Mehmet Açar'ın ön jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu 10 film seçildi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda bu yıl Ali Aydın'ın 'Kronoloji', Ali Özel'in 'Bozkır', Faysal Soysal'ın 'Ceviz Ağacı', Kıvanç Sezer'in 'Küçük Şeyler', Leyla Yılmaz'ın 'Bilmemek', Maryna Er Gorbachve Mehmet Bahadır Er'in 'Omar ve Biz', Onur Ünlü'nün 'Topal Şükran'ın Maceraları', Orçun Behram'ın 'Bina', Özkan Yılmaz'ın 'Soluk' ve Ümit Ünal'ın 'Aşk, Büyü, vs.' adlı filmleri yarışacak.
ANTALYA'DA DÜNYA PRÖMİYERLERİ
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'ndaki filmlerden 8'i ('Aşk, Büyü, vs.', 'Bilmemek', 'Bina', 'Bozkır', 'Ceviz Ağacı', 'Omar ve Biz', 'Soluk', 'Topal Şükran'ın Maceraları') Türkiye'de ilk kez seyirci önüne çıkarken, 6 filmin de dünya prömiyeri 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapılacak.
JÜRİ BAŞKANI ZEKİ DEMİRKUBUZ
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışma jürisinin başkanlığını yönetmen Zeki Demirkubuz yaparken, görüntü yönetmeni Emre Erkmen, yazar ve senarist Latife Tekin, oyuncu ve senarist Mert Fırat ile oyuncu ve yapımcı Şebnem Bozoklu jüri üyeliği görevlerini üstlenecek. Aralarında 250 bin TL tutarındaki En İyi Film Ödülü'nün de olduğu 14 kategoride, toplam 720 bin TL tutarındaki ödülün sahipleri belirlenecek. Bu yıl ilk kez yarışmadaki filmlerden birinde kamera arkası ya da önünde çalışan bir kadın sinemacıya 50 bin TL tutarında Cahide Sonku Ödülü verilecek. Yarışma seçkisinde ayrıca, Antalyalıların oylarıyla seçilecek bir filme de İzleyici Ödülü sunulacak.
'YILIN YÖNETMENİ'Nİ FİLM-YÖN SEÇECEK
Ulusal Uzun Kurmaca Film Yarışması'nda ayrıca, Biket İlhan, Murat Düzgünoğlu ve Melih Saracoğlu'dan oluşan Film Yönetmenleri Derneği Jürisi Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü'nü verirken, sinema yazarları Agah Özgüç, Banu Bozdemir ve Bülent Vardar'dan oluşan jüri de Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü'nün bu yılki sahibini belirleyecek.
ULUSAL YARIŞMALAR GERİ DÖNÜYOR
İki yıl önce kaldırılan ve bu yıl yeniden Antalya'ya geri dönen Ulusal Yarışmalar'a 400'e yakın film başvuru yaptı. Festivalin kazananları ise 1 Kasım'da festivalin Kapanış ve Ödül Töreni'nde belli olacak.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde düzenlenen 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin İdari Direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütecek. 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin programı ise 17 Ekim'de açıklanacak.

ANTALYA

04 Ekim 2019 Cuma

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