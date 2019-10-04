“Benim denizim, benim plajım” Plajda izmarite hayır

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamalı eğitim desteği ile Lara Bahçeşehir Koleji Öğrencileri Mavi Bayraklı Lara Plajı’nda çevre temizliği yaptı. ‘Plajda izmarite hayır’ mesajı ile örnek davranış sergileyen öğrencilere sahildeki vatandaşlardan da tam destek geldi. Öğrenciler bu anlamlı etkinlikle büyüklerine ‘Geleceğimizi düşünün, doğamızı koruyun’ diye seslendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, çevre kirliliğini önlemeye yönelik eğitim ve uygulamalı etkinliklerine devam ediyor. Düzenli olarak belirlenen tarihlerde gerçekleşen çevre temizliği etkinliklerinin bu seferki konuğu Özel Lara Bahçeşehir Koleji Ortaokulu 7. Sınıf öğrencileri oldu. Okulun belirlediği 60 öğrenci geleneksel çevre temizliği günü etkinlikleri dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Lara Ekdağ Halk Plajı’nın bulunduğu alanda çöp toplayarak çevre temizliği yaptı.

Belediye iştiraki EKDAĞ Şirketinin destekleri ile okullarında hazırladıkları resimleri, görselleri ve pankartları sahildeki vatandaşların görmesini sağlayan öğrenciler sosyal sorumluluk mesajı verdi. Çevre sağlığı ile ilgili öğrencilerin önceden hazırladıkları soruları cevaplayan vatandaşlar çevre kirliliğinden rahatsız mısınız? Çevreyi korumak için ne yapıyorsunuz? Geri dönüşüm yapıyor musunuz? gibi sorulara yanıtlarıyla destek oldu.



Geleceğimiz güzel olsun

Etkinliğe destek veren Füsun Sarsılmaz adlı vatandaş,“ Burada güneşlenirken bir anda çocuk sesleri etrafı sardı. Dönüp baktığımda ellerinde poşetlerle ne yazık ki bu plajı kirletenlerin çöplerini topluyorlardı. Öğrencilerin böylesine duyarlı bir şekilde bu tür etkinliklerde yer alması son derece anlamlı. Çevre kirliliğine neden olan etkenlere ve projelere dur dememiz gerekiyor. Bunu inşallah gelecek nesillerimiz yapacak” dedi.

Öğrenci Deren Kılıç ise “Sahilimizi temiz tutmak sahili kullanan kişilere mesaj vermek için buradayız. Çöplerimizi çöp kutusuna atalım. Lütfen geleceği düşünerek çevremizi, doğamızı koruyalım” diye konuştu.



Plajda izmarite hayır

Büyükşehir Belediyesinin Konyaaltı ve Lara plajlarında başlattığı “Plajda İzmarite Hayır” uygulaması da vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. Sahilde yer alan özel izmarit toplama kutuları ile ne kadar izmarit toplandığını gören vatandaşlara sürpriz hediyelerde veriliyor. 2 litre izmariti çöp kutusuna atan herkese belediye tesisleri yemek, çikolata, bisküvi gibi ikramlıklar hediye ediliyor.

ANTALYA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

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