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2 gencin ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl 8 ay hapis

DHA

ANTALYA'da iki kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Elçin Özyurt, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA'da iki kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Elçin Özyurt, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaza, 16 Şubat günü, Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Anadolu Caddesi ile 913 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Ahmet Turan Çelik (22) yönetimindeki 34 GS 6988 plakalı motosiklet ile Elçin Özyurt yönetimindeki 07 ACP 82 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Çelik ile arkasında oturan, Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Muhammet Açıkgöz (17) yaralandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılar, bir gün sonra yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Elçin Özyurt, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yürütülen soruşturmanın ardından Antalya Cumhuriyet Savcılığı'nca Elçin Özyurt hakkında, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianameyi kabul eden Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Özyurt'un, olayda 'asli kusurlu' olduğuna dair bilirkişi raporu bulunduğu gerekçesiyle kazadan 41 gün sonra tutuklu yargılanmasına karar verdi. Bunun üzerine Özyurt, tutuklandı.
Davanın bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Elçin Özyurt, kazada ölen Ahmet Turan Çelik ve Muhammet Açıkgöz'ün yakınları ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Elçin Özyurt'un 'taksirle insan öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık Elçin Özyurt, son sözünde kazadan dolayı üzgün olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, Elçin Özyurt'u, üzerine atılı taksirle iki kişinin ölümüne asli kusurlu olarak sebebiyet verme eylemi nedeniyle önce 8 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Mahkeme, sanığın son duruşma beyan ve dilekçesinde üzüntü ve pişmanlığını dile getirmesini, duruşmalardaki hal ve tavırlarını, lehine indirim nedeni kabul ederek, cezasını 6 yıl 8 aya indirdi.

ANTALYA

04 Ekim 2019 Cuma

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