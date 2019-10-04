Antalyaspor'a destek gecesi düzenlenecek Antalyaspor’dan Başkent Ziyaretleri

Antalyaspor Kulübü Derneği yönetimi, Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Ziyaretlerde Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk, Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Emin Hesapçıoğlu, Osman Sapmaz, Aziz Çetin ve Atilla Hasan Akıncı hazır bulundu. Antalyaspor yönetiminin yaptığı ziyaretlerde, bakanlar Çavuşoğlu ve Ersoy’un da katılımıyla Antalyaspor’a destek amaçlı bir gece organize edilmesi kararı da benimsendi.



Destek gecesi düzenlenecek

Antalyaspor heyetinin ilk ziyareti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a gerçekleşti. Ziyarette, Antalyaspor Kulübü Derneği’nin projeleri, hedefleri ve vizyonu anlatılarak destek istendi. Ardından heyeti makamında kabul eden ve birlikte yemek yiyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketinin takımı olan Antalyaspor’un çok daha iyi yerlere gelebilmesi için her zaman destek olacağını ifade etti. Antalyaspor yönetiminin yaptığı ziyaretlerde, bakanlar Çavuşoğlu ve Ersoy’un da katılımıyla Antalyaspor’a destek amaçlı bir gece organize edilmesi kararı da benimsendi. Gecenin Kasım ayı başında yapılması planlanıyor.

ANTALYA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

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