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Hayvanları Koruma Günü’nde anlamlı etkinlik

İHA

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Dokumapark'da bir araya geldiği çocuklarla, vince çıkarak ağaçlara kuş yuvası astı. Tütüncü, bu anlamlı günde Kepez'e hayvan ambulansı kazandırma sözünü de verdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Dokumapark’da bir araya geldiği çocuklarla, vince çıkarak ağaçlara kuş yuvası astı. Tütüncü, bu anlamlı günde Kepez’e hayvan ambulansı kazandırma sözünü de verdi.
Dünya Hayvanları Koruma Günü, hayvan severleri Kepez’de buluşturdu. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Dokumapark’ta anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Pati Koruma Derneği(PAKODER)Başkanı Ebru Paraf, hayvan severlerin ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, ağaçlara rengarenk kuş evleri asıldı, sokak hayvanları için de kedi evleri ve sabit su kapları yerleştirildi.

Kepez’e hayvan ambulansı
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Antalya Pati Koruma Derneği Başkanı Ebru Paraf, Hayvanlar için daha fazla destek gerektiğini belirterek hayvan ambulansı talebinde bulundu. Bu talebi memnuniyetle karşılayan Başkan Tütüncü ise, hemen Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy’a hayvan ambulansının belediyeye kazandırılması ile ilgili gerekli çalışmaların acilen başlatılmasını istedi.

Hayvanlar yeryüzünü süslüyor
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Hayvanları Koruma Günü nedeniyle düzenlenen farkındalık etkinliğinde çocuklara hayvanlara zarar verilmemesi konusunda tavsiyelerde bulundu. Hayvanların insanlar gibi can taşıdığının altını çizen Tütüncü, “Bizi yaratan Allah o hayvanları da yarattı. Yeryüzünü süslesinler, insana yoldaş olsunlar diye yarattı değil mi? Onlara da ilgi duymamız şefkat göstermemiz lazım” dedi.

Gurabahanei Laklakan’ı hatırlattı
Atalarımızın hayvanlarla ilgili örnek uygulamalarını anlatan Başkan Tütüncü, şöyle konuştu; “Leylekler başta olmak üzere göç yapan kuşların hastalanmaları durumunda, iyileştirilmesi için tedavi merkezleri kurmuşlar. Bu hastaneye de, leylekler hastanesi anlamında ‘Gurabahanei Laklakan, yani garip leyleklerin yurdu anlamında hastane açmışlar. Uzunca yıllar devlet bütçesinden buraya paralar aktarmışlar. Bir yıl boyunca onlara hekimler bakar, sonraki göç yolculuğuna dahil edilirlermiş. Bizim atalarımız böyleydi. Her cami yapılırken kuşlar için de bir kuş evi yapılırdı. Atalarımız hasta hayvanların bakımı için vakıflar kurmuşlar, aç kalmasınlar istemişler. Dedelerimiz böylesi güzel insanlardı. “diye konuştu.

Hayvan sevgisi çok önemli
Peygamberimizin de hayvanları çok sevdiğini anlatan Tütüncü, “Bir gün bir çocuğun muhabbet kuşu ölmüş, çok üzülen bu çocuğa baş sağlığına gidip acısını paylamış” dedi. Hayvanlara ilgi göstermenin aslında bizim insan oluşumuzun özelliği olduğunu işaret eden Tütüncü, “Hayvan sevgisi çok önemli. Leylek hastanesini, camilerdeki kuş evlerini ve Peygamberimizin kuşu ölen çocuğun üzüntüsünü yüreğinde hissettiğini unutmayın. Bunları unutmazsanız, hayvan sevgisini gönlünüze yazarsınız” diye konuştu.

Tütüncü, vince bindi
Konuşmaların ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 3 adet baret isteyerek, etkinlik alanındaki 2 öğrenci ile beraber vince bindi. Başkan Tütüncü, belediyenin atölyelerinde üretilen rengarenk kuş yuvalarını çocuklarla birlikte ağaçlara astı. Anlamlı etkinlikte kedi evleri ve su kapları da Dokumapark’ın her köşesine yerleştirildi. Etkinlik alanına, Kepez Belediyesi Veteriner İşleri Merkezi’nin bakım ve tedavisini üstlendiği sahipsiz kedilerde getirildi. Birbirinden sevimli kediler çocukların ilgi odağı oldu.

ANTALYA

04 Ekim 2019 Cuma

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