Antalya'dan İstanbul ve Ankara'ya, 'hayat' yolculuğu Trafik kazasında hayatını kaybeden Ayşenur'un organları İstanbul ve Ankara’ya uçtu

Antalya'nın Serik ilçesindeki motosiklet kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Ayşenur Kurnaz'ın organları 5 kişiye umut, 2 kişiye de ışık olacak. Kurnaz’ın, kalbi ve akciğeri Sağlık Bakanlığının helikopterleriyle İstanbul ve Ankara’ya gönderildi.

Boğazkent Mahallesi'nde 28 Eylül'de motosikletin midibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki Okay Kurnaz, olay yerinde hayatını kaybederken Ayşenur Kurnaz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kurnaz’ın tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti.

Emine Kurnaz’ın kalbi için İstanbul'dan, akciğeri için Ankara'dan ekipler helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine geldi.

İstanbul ve Ankara’dan gelen özel ekipler, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Kurnaz’dan alınan kalbi ve akciğeri özel kutulara alarak helikopter pistine getirdi. Kurnaz’ın kalbi İstanbul Gaziosmanpaşa Hastanesine, akciğeri ise Ankara Şehir Hastanesindeki hastalara nakledilmek üzere helikopterle yola çıktı.

ANTALYA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

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