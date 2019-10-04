Alanya’da anne adayları bilinçli doğum yapacak

Yılda 3 binden fazla doğumun olduğu Antalya’nın Alanya ilçesinde “Bebeğim Yolda” isimli gebelik eğitim programı düzenlenerek anne adayları bilgilendirildi.

Yılda 3 binden fazla doğumun gerçekleştiği ve bunların bin 800’ü Özel Alanya Anadolu Hastanesinde olması nedeniyle anne adaylarına “Bebeğim Yolda” isimli gebelik eğitim programı düzenlendi. Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Özel Alanya Anadolu Hastanesinin birliğinde düzenlenen programa Özel Alanya Anadolu Hastanesi Başhekimi ve aynı zamanda Kadın Doğum Uzmanı Tevfik Hacıhamdioğlu, Fizyoterapist Evren Peksel, Hemşire Serap Aksakal, Diyetisyen Özlem Günebakan, Ebe Fahriye Hacıkerimoğlu ile çok sayıda anne adayı katıldı. Programda 40 haftalık yolculuk, hafta hafta gebelik, sık görülen gebelik şikayetleriyle pratik çözümleri, gebelikte beslenme, gebeler nelerden sakınmalı, doğum sonrası bakım, düzenli gebelik takipleri, anne sütü ve emzirme gibi konular ele alındı. Soru cevap şeklinde geçen programda uzmanlar ilgili alanlarında bilgilendirme yaparken, anne adayları ise takıldıkları konuları sordu.

“Gebelerimizi bundan sonraki süreçte aramızda görmek istiyoruz”

Program hakkında bilgi veren Başhekim Tevfik Hacıhamdioğlu, gebelere yönelik bilgilendirmeler yaptıklarını söyledi. Hacıhamdioğlu,” Sağlık Bakanlığı’ndan arkadaşlarla ve Anadolu Hastanesi ile gebelerimizi bilgilendirme amaçlı bir dizi program yaptık. Bu programlanan bilgilendirme toplantısının ilkini bugün gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonrada yapılacak planlara göre bu bilgilendirme toplantılarımız devam edecektir. Bilindiği gibi gebelik bir hastalık değil, fizyolojik bir hadisedir. Gebeliğin başından sonuna kadar çeşitli evreleri var. Bu evreleri bizim değerli arkadaşlarımız anlatacak. Onlar gebelerimizi faydalı bir şekilde bilgilendirecek. Gebelerimizi bundan sonraki süreçte etkin bir şekilde aramızda görmek istiyoruz. Kendilerine şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

ANTALYA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

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