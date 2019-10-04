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Kaş'taki Dünya Kupası'nda Rüstem Derin altın madalya kazandı

DHA

Antalya'nın Kaş ilçesinde devam eden 3'üncü CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve TSSF Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda, çift palet sabit ağırlıkta (CW-BF) Rüstem Derin, 83 metre ile Dünya Kupası'nın sahibi olurken, aynı zamanda Türkiye rekorunu da kırdı. Kadınlarda ise Polonya'dan Emila Biala 51 metre ile Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde devam eden 3'üncü CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve TSSF Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda, çift palet sabit ağırlıkta (CW-BF) Rüstem Derin, 83 metre ile Dünya Kupası'nın sahibi olurken, aynı zamanda Türkiye rekorunu da kırdı. Kadınlarda ise Polonya'dan Emila Biala 51 metre ile Dünya Kupası'nın sahibi oldu.
2 Ekim'de başlayan 3'üncü CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası, tüm heyecanı ile sürüyor. 7 ülkeden 12'si kadın, toplam 43 sporcunun katıldığı "Kaş Başka" Dünya Kupası'nda Türkiye'den Rüstem Derin, çift palet sabit ağırlıkta (CW-BF) tek nefeste 2 dakika 50 saniyede 83 metreye dalarak altın madalyaya uzandı. Derin, bu derecesiyle geçen yıl yine Kaş'ta elde ettiği 75 metrelik derecesini de geçerek yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu.
Erkeklerde Kolombiya'dan Cristian Castano 2 dakika 30 saniyede 77 metrelik dalışıyla gümüş madalya, Brezilya'dan Raphael Gustavo Dalmedia Vilamiu 2 dakika 40 saniyede yaptığı 56 metrelik derecesiyle bronz madalya kazandı.
KADINLARDA DÜNYA KUPASI POLONYALI SPORCU EMILIA BIALA'NIN
Kadınlar çift paletli sabit ağırlıkta (CW-BF) Polonyalı Emilia Biala Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Biala 2 dakika 20 saniyede 51 metrelik dalışıyla altın madalyaya imza attı. Gümüş madalya ise Türkiye'den Birgül Erken'in oldu. Erken, 2 dakika 10 saniyede 47 metrelik dalışıyla, yarışmayı 2'nci sırada tamamladı. Rusya'dan Yulia Obolkina, 43 metrelik dalışını 1 dakika 55 saniyede gerçekleştirerek bronz madalya kazandı.
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA RÜSTEM DERİN VE BİRGÜL ERKEN ŞAMPİYON
Dünya Kupası dalışlarında Türk sporcuların elde ettiği dereceler, aynı zamanda TSSF Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nın sıralamalarını belirledi.
Türkiye Şampiyonası'nda 2 dakika 50 saniyede 83 metrelik dalışıyla Türkiye rekoru kıran Rüstem Derin altın madalyanın sahibi oldu. Mahmut Fatih Sevük, 2 dakika 30 saniyede yaptığı 70 metrelik dalışıyla Türkiye ikincisi, Gökhan Şenses ise 1 dakika 45 saniyede gerçekleştirdiği 61 metrelik derecesiyle Türkiye üçüncüsü oldu.
Kadınlar çift paletli sabit ağırlıkta (CW-BF) Türkiye Şampiyonu 47 metrelik dalışıyla Birgül Erken oldu. Erken bu dalışını 2 dakika 20 saniyede gerçekleştirdi. Selin Tınmaz, 1 dakika 35 saniyede 43 metrelik dalışıyla gümüş madalyanın sahibi olurken, bronz madalyayı 25 metrelik dalışını 1 dakika 10 saniyede gerçekleştiren Nazan Koçak aldı.
ENGELLİ DALICI MUSTAFA BEYAZ 28 METRELİK DERECESİYLE 6'NCI OLDU
Bugünkü dalışlarda engelli dalıcı Mustafa Beyaz, 1 dakika 18 saniyede 28 metreye dalarak, Türkiye Şampiyonası'nda 6'ncı sırada yer aldı.
Dereceye giren sporculara, bu akşam Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle ödülleri takdim edilecek. Yarışmaların yarın yapılacak son gün dalışları ip destekli sabit ağırlık (FIM) disiplininde gerçekleştirilecek. SF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Dünya Kupası ve Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları yürekten kutladı.
DÜNYA KUPASI'NDA 7 ÜLKENİN SPORCULARI YARIŞIYOR
CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Rusya, Amerika, Polonya, Kazakistan, Kolombiya ve Brezilya'dan 5'i kadın toplam 16 sporcu, Türkiye'den ise 7'si kadın 27 sporcu yarışıyor. Aralarında dünya rekortmeni Rus Alexey Molchanov'un da yer aldığı toplam 43 sporcu, Kaş İnceboğaz Belediye Halk Plajı'nın açıklarında 3 gün boyunca sabit ağırlık (CW), paletsiz sabit ağırlık (CNF) ve çift paletli sabit ağırlık (CW-BF) disiplinlerinde dalış yaptılar.
Yarın yapılacak son gün dalışlarının ardından Dünya Kupası ve Türkiye Şampiyonası sona erecek.

ANTALYA

04 Ekim 2019 Cuma

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