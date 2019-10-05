Ocakta başına mermer düşen işçi öldü

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA'nın Finike ilçesinde çalıştığı mermer ocağında üzerine mermer düşen Ramazan Parlakdağ (35), yaşamını yitirdi.

Finike'ye bağlı Gökçeyaka Mahallesi'ndeki mermer ocağında çalışan Ramazan Parlakdağ, dün kullandığı mermer kesme makinesinden indi. Bu sırada üzerine mermer düşen Ramazan Parlakdağ, başından ve karın bölgesinden aldığı darbeyle ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Parlakdağ, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Ramazan Parlakdağ'ın ölümü üzüntü yaratırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.



ANTALYA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:44

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.