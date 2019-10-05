Ocakta başına mermer düşen işçi öldü

ANTALYA'nın Finike ilçesinde çalıştığı mermer ocağında üzerine mermer düşen Ramazan Parlakdağ (35), yaşamını yitirdi.
Finike'ye bağlı Gökçeyaka Mahallesi'ndeki mermer ocağında çalışan Ramazan Parlakdağ, dün kullandığı mermer kesme makinesinden indi. Bu sırada üzerine mermer düşen Ramazan Parlakdağ, başından ve karın bölgesinden aldığı darbeyle ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Parlakdağ, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Ramazan Parlakdağ'ın ölümü üzüntü yaratırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.
ANTALYA
05 Ekim 2019 Cumartesi
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