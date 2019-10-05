'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde havada ipi kopan paraşütte pilot ve yolcusu denize acil iniş yaparken, paraşütlerin güvenli olup olmadığı bir kez daha tartışıldı. Türk Hava Kurumu (THK) yamaç paraşütü eğitmeni Ergun Ulu ise futbolun tehlikeli sporlar arasında 7'nci, yamaç paraşütünün ise 23'üncü sırada olduğunu belirterek, "Yamaç paraşütü korkulacak bir spor değil, ülkemizde de hızla gelişiyor. Herkesi de bu sporu yapmaya davet ediyoruz" dedi.

ANTALYA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:48

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