Otomobil ile taksi çarpıştı: 6'sı Ürdünlü, 8 yaralı

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ANTALYA'da kontrolsüz kavşakta taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada, 6'sı Ürdünlü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 272 Sokak'ta meydana geldi. Ürdün vatandaşı Dergam Issam Daoud Alhalaysı (39) yönetimindeki 07 MA 7112 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta Arif Tez yönetimindeki 07 T 2826 taksiyle çarpıştı. Kazada, taksi şoförü Arif Tez ile kimliği henüz tespit edilemeyen yolcusu, otomobil sürücüsü Dergam Issam Daoud Alhalaysı, çocukları Lara Dergam Issam Alhalaysı (11), Issam Dergam Issam Alhalaysı (9), Nada Dergam Issam Alhalaysı (6) ve Mahmaoud Dergam Issam Alhalaysı (3) ile eşi Huda Mahmoud Abdel Halem Saleh (38) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



ANTALYA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:44

YATSI 19:58

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