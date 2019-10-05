Alanya'da triatlon heyecanı başladı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 29'uncusu düzenlenen triatlon yarışları yaş grupları ve aquatlon yarışlarıyla başladı.

Alanya ITU Paratriatlon Dünya Kupası, Alanya ETU Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Triatlon-Aquatlon Türkiye Finali, 50 ülkeden 1000 sporcunun katılımıyla saat 07.30'da Galipdere Plajı'nda başladı. Gün boyu devam eden organizasyon aquatlon yarışlarıyla devam etti. Tüm yaş gruplarından kategorilerin olduğu 'Alanya Triatlon 2019' bu yıl 6 organizasyonu içinde barındırıyor. İlçede 2 gün boyunca devam edecek triatlon yarışlarında Yıldızlar Kupası, Elitler Kupası, Paratriatlon Yarışı, Türkiye Yaş Grupları Kupası, Türkiye Minikler Kupası, Gençler Kupası'ndan oluşan 6 organizasyonların her birinde yüzlerce sporcu ter dökecek.

Yarışmaların tamamlanmasının ardından saat 20.00'de düzenlenecek ödül töreninde gün boyu dereceye giren sporcular ödüllendirilecek. Organizasyon yarın saat 08.00'de paratriatlon yarışlarıyla başlayarak gün boyunca devam edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yüzme yarışından görüntüler

Koşu yarışından görüntüler

Bisiklet yarışından görüntüler



ANTALYA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:44

YATSI 19:58

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