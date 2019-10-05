Alanya Triatlon’da 50 ülkeden bin sporcu ter döküyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde bu yıl 29. düzenlenen ve 2 sürecek olan triatlon yarışları yaş grupları aquatlon yarışlarıyla başladı.

Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 29. düzenlenen Alanya Triatlona 50 ülkeden bin sporcunun ter döktüğü yarışlar yaş grupları yarışlarıyla saat 07.30’da Galipdere Plajında başladı. Gün boyu süren organizasyon Aquatlon yarışlarıyla devam etti. Bu yıl 6 organizasyonu içinde barındıran ve tüm yaş gruplarından kategorilerin olduğu Alanya Triatlon 2019 yarışları 2 gün boyunca devam edecek. Yarışlarda Yıldızlar Kupası, Elitler Kupası, Paratriatlon Yarışı, Türkiye Yaş Grupları Kupası, Türkiye Minikler Kupası, Gençler Kupası’ndan oluşan 6 organizasyonların her birinde yüzlerce sporcu ter dökecek. Yarışmaların tamamlanmasının ardından saat 20.00’da düzenlenecek ödül töreninde gün boyu dereceye giren sporcular ödüllendirilecek. Yarışlar yarın saat 08.00’da paratriatlon yarışlarıyla başlayarak gün boyunca devam edecek.

ANTALYA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:44

YATSI 19:58

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