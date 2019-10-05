Kaş'taki dalış şampiyonasında Türk sporcudan dünya rekoru

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 3'üncü CMASTSSF 'Kaş Başka' Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve TSSF Serbest Dalış Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda 'İp destekli sabit ağırlık' dalında birinciliği dünya rekortmeni Rus sporcu Alexey Molchanov elde etti. Kadınlarda birinci Rus Olga Darydova oldu. Türkiye Şampiyonası'nda ise 83 metrelik dalış gerçekleştiren Rüstem Derin, Türkiye rekorunu kırdı. Engelliler dalında 28 metreye dalış yapan Türk sporcu Mustafa Beyaz da bu dalda dünya rekorunun sahibi oldu.

Şampiyonada son gün 'İp destekli sabit ağırlık' kategorisinde 9'u kadın 26 sporcu yarıştı. İp destekli sabit ağırlık dalında birinciliği dünya rekortmeni Rus Alexey Molchanov 3 dakika 45 saniyede 103 metreye dalarak kazandı. Bu dalda ikinciliği 3 dakika 30 saniyede 83 metreye dalan aynı zamanda Türkiye rekoru da kıran Rüstem Derin elde etti. Üçüncülüğü ise 3 dakika 30 saniyede 82 metreye dalan Kolombiyalı Cristian Castano kazandı.

Aynı kategorinin kadınlar dalında birinciliği 2 dakikada 50 saniyede 72 metreye dalan Rusya'dan Olga Davydova aldı. İkinciliği de 2 dakika 20 saniyede 60 metreye dalan Polonyalı Emilia Biala elde etti. Bu dalda yarışacak olan Rus Yulia Obalkina, Rus Zoya Golovnya ve Türkiye'den Birgül Erken fırtına nedeniyle yarışamadığı için üçüncülük madalyası verilmedi. Bu sporcuların yarın dalış yapacağı belirtildi.

DÜNYA REKORU KIRDI

Engelliler dalında dalış yapan Türk sporcu Mustafa Beyaz, bu dalda dünya rekoru kırdı. Beyaz, engelli serbest dalış ip destekli sabit ağırlıkta 1 dakika 15 saniyede 28 metreye dalarak, Cem Esmeray'a ait 22 metrelik dünya rekorunu kırdı. Rekorun onaylanması için sonuçlar CMAS ile paylaşılacak.

Şampiyona bu akşam Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek madalya töreniyle sona erecek.



ANTALYA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

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