Paşanın Melekleri galibiyetle başladı

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Paşanın Melekleri, Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı Süper Lig’in ilk hafta maçında Mardin Büyükşehir Başakspor’u 3325 yendi. Paşanın Melekleri, kendi evinde oynadığı sezonunun açılış maçında tribünler doldu.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Mardin Büyükşehir Başakspor maçıyla Kadınlar Hentbol Süper Ligi 2019 – 2020 sezonuna “Merhaba” dedi.

Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda sezonun ilk maçında taraftarlar tribünleri hınca hınç doldurdu. Tribünlerin bir yanında Muratpaşa Belediyesi’nin kadınlardan oluşan sabah sporu grubu ‘Çılgın Nar Taneleri’ eşleriyle birlikte yer alırken kentin takımı Antalyaspor’un genç taraftarları tribünün diğer tarafını doldurdu. Muratpaşa Belediyespor yönetimiyle birlikte siyasi partilerinin il ve ilçe başkanları, belediye meclis üyelerinin de izlediği karşılaşmada tezahüratlar bir an olsun susmadı.

Okan Erkan Yurt ve Abdullah Özdeniz hakem ikilisinin yönettiği maça Paşanın Melekleri, tutuk başladı. İlk dakikalarda Paşanın Melekleri, ataklardan eli boş dönerken devreye Muratapaşa’nın kalecisi Merve Durdu girdi, takımını oyunda tuttu. Paşanın Melekleri, kısa sürede toparlanırken, deneyimli isimlerinden Diğdem Hoşgör’ün art arda bulduğu sayılarla üstünlüğü ele aldı. Mardin temsilcisi, Muratpaşa Belediyespor’un hızlı hücumlarını durdurmakta ve sert savunmasını aşmakta zorluk çekince Paşanın Melekleri, farkı açtı. Muratpaşa’da antrenör Birol Ünsal, oyunun son bölümlerinde genç oyuncuları sahaya sürerken Paşanın Melekleri sezonun ilk maçından 3325 galip ayrıldı.

Oyuncular, maçın ardından galibiyeti sevincini taraftarla paylaştı.

ANTALYA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

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