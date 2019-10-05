Alanya’da fuhuş ve insan ticaretine 3 tutuklama

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Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği insan ticareti ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri insan ticareti ve yabancı uyruklu kadınların zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin ilçedeki adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda şüpheli M. G., H. G., M. E.M. ile fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 4 kadın gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren polis operasyon kapsamında A.B., M.B., ve İ. Ö.’yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A. B., M. B., ve İ. Ö. adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğer 3 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yabancı uyruklu 4 kadın ise sınır dışı edildiği öğrenildi.

ANTALYA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

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