Cennet telefonda tartıştığı Sude'yi buluşma noktasında bıçakladı

ANTALYA'da, Cennet S.A.(16), annesine küfür ettiğini iddia ettiği arkadaşı Sude İ.'yi (15) sağ ve sol baldırlarından bıçaklayıp kaçtı. Sude İ. hastaneye kaldırılırken, kaçan Cennet S.A. yakalandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sude İ., telefonda konuştuğu arkadaşı Cennet S.A.'nn annesine küfür etti. Buna sinirlenen Cennet S.A., telefonla aradığı Sude İ.'ye buluşmak istediğini söyledi. Bir süre sonra Yeniemek Mahallesi'nde buluşma noktasına gelen arkadaşların arasında küfürleşme yüzünden yeniden tartışma çıktı. Yanında taşıdığı bıçağı çıkartan Cennet S.A., Sude İ.'yi sağ ve sol baldırından olmak üzere iki yerinden bıçakla yaralayıp kaçtı.

Kan içinde kalan Sude İ., vatandaşların çağırdığı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sude İ.'nin durumun iyi olduğu belirtilirken, olay yerinden kaçan Cennet S.A. ve yanındaki kız arkadaşı , polis ekiplerince yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen genç kızlar, işlemlerin ardından adliye sevk edilecek.



ANTALYA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

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