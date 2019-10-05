Önce fırtına sonra deniz keyfi

Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden Kaş ilçesinde fırtına ve yağış etkili olurken, son gün yarışlarıyla devam eden uluslararası serbest dalış şampiyonası ertelendi. Yağışın ardından, dünyaca ünlü Kaputaş Plajı’nda renkli görüntüler kaydedildi.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Kaş’ta, sabah saatlerinden itibaren bulutlu hava öğle saatlerinde yerini sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Kaş açıklarında bu sırada devam eden uluslararası serbest dalış şampiyonasında sporcular fırtınaya yakalandı. Dalışların bir kısmı sabah yapılırken, diğer kısmı 6 Ekim’e ertelendi.

Yarım saat süren yağmurun kesilmesinin ardından, bazı tatilciler ilçeye 23 kilometre uzaklıktaki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı’nda denizin keyfini çıkardı. Bazıları denize girdi, bazıları da güneşlendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmesine göre, yağışlı sistemin 6 Ekim pazar günü Antalya’nın doğu ilçelerinde etkili olduktan sonra bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

ANTALYA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:44

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.