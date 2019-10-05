U19 Kadın Milliler, Danimarka´ya farklı mağlup oldu

-U19 Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaştığı Danimarka´ya 6-0 mağlup oldu.
Antalya´nın Manavgat ilçesinde U19 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası 12´nci Grup eleme maçları devam ediyor. Türkiye U19 Kadın Milli Futbol Takımı gruptaki ikinci karşılaşmasını Danimarka ile oynadı. Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri´nde oynanan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu´ndan Graziella Pirriatore yönetti.
Karşılaşmada Danimarka, 14´üncü dakikada Moller Holdt, 23´üncü dakikada Sofie Lundgaard, 37´nci dakikada Kevser Kartal kendi kalesine, 45+2´nci dakikada Sofie Hornemann, 61´inci dakikada Mathilde Rasmussen ve 70´inci dakikada Cornelia Kramer´in attığı gollerle maçtan 6-0 galip ayrıldı.
Gruptaki diğer maçta ise Macaristan, Kosova´yı 6-1 mağlup etti.
ANTALYA
05 Ekim 2019 Cumartesi
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