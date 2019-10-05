Alanya Triatlonu´nda ilk gün yarışları koşuldu

-ANTALYA´nın Alanya ilçesinde 29´uncusu düzenlenen Alanya Triatlon 2019 kapsamında ITU Paratriatlon Dünya Kupası, ETU Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Triatlon-Aquatlon Türkiye Finali´nin ilk gün yarışları tamamlandı.

Alanya Triatlon Yarışları, yaş grupları olimpik ve sprint mesafede 368 sporcu, aquatlon kategorisinde 180, genç kadınlarda 34 sporcu, büyük kadınlarda 35 sporcu, genç erkeklerde 63 sporcu, büyük erkeklerde 73 sporcu ve paratriatlonda 70 sporcu olmak üzere toplam 823 sporcunun katılımıyla başladı. İlk gün yarışlarında yaş grubu uzun mesafe, aquatlon, genç kadınlar ve büyük kadınlar yarışı koşuldu. Günün ilk yarışı yaş grupları olimpik mesafe yarışlarıyla başladı.

GENÇ KADINLARIN GALİBİ BARBARA DE KONING

Genç kadınların galibi 1.05.29´lik derecesiyle Hollanda´dan katılan Barbara de Koning olurken, İsviçre´den katılan Cathia Schar 1.06.14´lük derecesiyle ikinci ve Polonya´dan katılan Julia Sanecka 1.06.24´lük derecesiyle üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Büyük kadınlar kategorisinde kazanan 1.01.14´lik derecesiyle Ukrayna´dan katılan Yuliya Yelistratova oldu. Alman Lisa Tertsch 1.01.23´lük derecesiyle ikinci, Rus sporcu Alexandra Razanerova da 1.01.39´lik derecesiyle üçüncü oldu. Dereceye giren sporcular ödüllerini Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triatlon Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alicia Garcia Perez ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak´tan aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yarışlardan genel ve detay görüntüler

Ödül töreninden görüntüler



ANTALYA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:44

YATSI 19:58

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